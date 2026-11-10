De Robert Prevost a León XIV: la historia del agustino que celebró una misa con Jorge Bergoglio en Recoleta y hoy es el Papa

Mientras el papa León XIV moviliza a multitudes con su visita histórica al país, la biografía del nuevo Pontífice deja al descubierto una trayectoria marcada por la trinchera pastoral, el trabajo académico y un vínculo con la Argentina que se gestó mucho antes de llegar a la silla de Pedro.

Primer Papa agustino y segundo pontífice de origen americano, aunque nacido en el norte del continente, la vida de Robert Francis Prevost (69) combina la rigor científica de las matemáticas con una profunda vocación misional en América Latina.

Quién es León XIV: la historia del agustino que celebró una misa con Jorge Bergoglio en Recoleta

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, hijo de Louis Marius Prevost y Mildred Martínez, Prevost dio sus primeros pasos en la ciencia exacta: se licenció en Matemáticas en la Universidad de Villanova y cursó estudios de Filosofía antes de ingresar al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977.

Según el sitio oficial Vaticannews, tras formarse en la Catholic Theological Union y especializarse en Derecho Canónico en Roma, donde fue ordenado sacerdote en junio de 1982, el joven agustino eligió cambiar el confort de las grandes ciudades por el polvo de las misiones.

Los hitos de su formación y despliegue pastoral:

Aterrizaje en América Latina: entre 1985 y 1986 se sumó a la misión agustiniana en Chulucanas, Piura (Perú).



entre 1985 y 1986 se sumó a la misión agustiniana en Chulucanas, Piura (Perú). Periferia y educación: en Trujillo combinó la docencia de Derecho Canónico con la atención pastoral en la parroquia Santa Rita, enclavada en una barriada pobre.



en Trujillo combinó la docencia de Derecho Canónico con la atención pastoral en la parroquia Santa Rita, enclavada en una barriada pobre. Liderazgo global: ejerció como Prior General de la Orden de San Agustín durante dos mandatos consecutivos (2001-2013), lo que lo obligó a patear el continente y desembarcar recurrentemente en la Argentina.

León XIV y Jorge Bergoglio compartieron una misa en Recoleta en 2004: la historia detrás de la foto

Mucho antes de ser elegidos para guiar la Iglesia Católica, los destinos de Jorge Mario Bergoglio y Robert Prevost ya se habían cruzado en Buenos Aires. Según reconstruyó Infobae, el hito ocurrió el 28 de agosto de 2004, durante la festividad de San Agustín.

Aquella tarde, Prevost, entonces máxima autoridad mundial de los agustinos, participó de una misa en la parroquia San Agustín, ubicada sobre la Avenida Las Heras en el barrio porteño de Recoleta. La ceremonia fue presidida por el entonces arzobispo porteño, Jorge Mario Bergoglio, y quedó inmortalizada en una fotografía que hoy, con el diario del lunes, adquiere un valor histórico incalculable.

“Aquel encuentro era una actividad habitual entre autoridades religiosas, pero hoy representa el testimonio premonitorio de dos hombres que terminarían ocupando sucesivamente el liderazgo de la Iglesia”, recordó el sacerdote agustino Pablo Hernando Moreno.

La estadía de Prevost en 2004 no se limitó a la Capital Federal. Como jefe de la orden religiosa, empredió una extensa recorrida pastoral por el norte argentino, adentrándose en los Valles Calchaquíes.

Visitó Cafayate, San Carlos, Molinos (Salta), Amaicha del Valle, Colalao del Valle (Tucumán) y Santa María (Catamarca), celebrando misas en comunidades rurales y tomando contacto directo con los fieles del interior profundo. Su relación con el país sumaría un nuevo capítulo en marzo de 2013, cuando participó de la ordenación episcopal en La Plata, apenas días antes de que Bergoglio fuera consagrado Papa.

El salto al Vaticano y por qué Robert Prevost eligió llamarse León XIV

La carrera eclesiástica de Prevost dio un giro definitivo cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo en 2014, elevándolo a obispo. Su gestión eficaz y su sintonía fina con la visión pastoral de Francisco lo catapultaron a Roma: en enero de 2023, el Pontífice argentino lo llamó para ponerlo al frente del influyente Dicasterio para los Obispos y la Pontificia Comisión para América Latina, creándolo cardenal en septiembre de ese mismo año.

Tras la asunción como nuevo Obispo de Roma en mayo de 2025, la elección de su nombre no fue una decisión casual. Según detalla Clarín, la designación responde directamente a los objetivos estratégicos de su gestión: defender la dignidad de la persona humana, promover la paz y fomentar la sinodalidad frente a los complejos desafíos del mundo moderno.

Históricamente, el nombre León entabla una conexión directa con dos gigantes eclesiásticos: León I el Magno y, muy especialmente, León XIII, cuyo papado quedó grabado a fuego en la doctrina social de la Iglesia por su inquebrantable defensa de los derechos de los trabajadores y las cuestiones sociales. Hoy, con la sotana puesta y recorriendo las provincias argentinas, León XIV demuestra que conoce el terreno de memoria.