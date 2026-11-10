Instituto Técnico Superior de Bariloche: nuevas formaciones y una apuesta por el trabajo local

En la Escuela de Hotelería de Bariloche los estudiantes hacen sus prácticas en el hotel y restaurante estatal. Foto: Archivo.

Con más de 400 alumnos en su matrícula, el Instituto Técnico Superior (ITS) forma profesionales en turismo, gastronomía y trabajadores de zonas agrestes, la formación que sumó este año con una gran demanda. Desde el 1 de noviembre y hasta fin de mes, tiene abiertas sus inscripciones para el próximo ciclo.

«Ya tenemos los cupos cubiertos en todas las propuestas», señaló María Carla Di Vito, directora del instituto, que funciona en Bariloche, en el edificio de la escuela de hotelería CET 25 de Bariloche.

Las inscripciones para las certificaciones y las tecnicaturas que ofrece el establecimiento estarán abiertas hasta el 30 de noviembre, y se hacen a través del formulario publicado en el sitio web del ITS. Cuando se completan los cupos, la matrícula se somete a sorteo, por lo que desde el instituto llaman a que las personas interesadas se inscriban de todas formas.

El ITS es un establecimiento público y gratuito orientado en hotelería, gastronomía y turismo que depende del Ministerio de Educación de Río Negro.

Además de capacitaciones y talleres, ofrece dos tecnicaturas de tres años de duración, para formarse como guía de turismo y técnico en gastronomía, y cuatro certificaciones, que proponen una cursada de un año, en organización de operaciones hoteleras, trabajador de la montaña y zonas agrestes, profesional en servicio de bebidas y asistente en administración y gestión con herramientas informáticas. Las dos últimas son incorporaciones de este año, en base a demandas del mercado de trabajo local.

«Buscamos profundizar y profesionalizar los principales sectores de la ciudad que son la gastronomía y el turismo», explicó Di Vito y agregó que «toda la parte de administración era una demanda que no estabamos cubriendo».

En sólo 10 días, el instituto llenó los cupos disponibles para todas las formaciones, a las que ingresan entre 40 y 50 alumnos por camada, un 30% del total de anotados en la preinscripción. La cursada, para todas las carreras, es en el turno noche, desde las seis de la tarde, y el único requisito para ingresar es haber terminado el secundario.

Este año, egresaron 32 estudiantes de las seis formaciones que ofrece el ITS. Foto: Gentileza.

Di Vito explicó que una vez que los cupos se completan, el ingreso se somete a sorteo público. «En las formaciones más demandadas tenemos cerca de 150 inscriptos», afirmó la directora del instituto y remarcó que «están todos en igualdad de condiciones para ingresar».

«Tanto el joven como el adulto cada vez más busca carreras cortas con perfiles especificos y funciones puntuales», explicó Di Vito y aclaró que, muchas veces, «luego del trayecto corto se animan a un trayecto más largo». Teniendo en cuenta esta tendencia, desde el ITS decidieron sumar este año dos nuevas certificaciones de corta duración.

«Tenemos una fuerte identidad regional», detalló Di Vito y añadió que «la mayoría de los estudiantes son nacidos en Bariloche o viven en la ciudad desde hace mucho tiempo». En este sentido, el Instituto es una pieza clave en la inserción de la población local en el mercado laboral.

El viernes pasado fue el acto de graduación, donde 50 estudiantes de las distintas formaciones recibieron sus diplomas. «El balance es muy positivo en cuanto al interés y lo que pasa luego de que egresan», aseguró la directora del Instituto, en relación a las prácticas laborales que realizan los estudiantes y el vínculo del establecimiento con el sector privado.

Zonas agrestes: una nueva formación

Por primera vez, 19 estudiantes del Instituto Técnico Superior egresaron como trabajadores profesionales en zonas agrestes, una formación que apunta a formalizar un trabajo que ya existe en los campings y refugios de montaña instalados en distintos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi.

«Es una formación súper particular, estamos muy contentos con esta propuesta», señaló Di Vito y agregó que «la idea es que los concesionarios vayan sumando profesionales a sus equipos y priorizar la seguridad propia y de terceros».

Los estudiantes del ITS hicieron prácticas en el refugio Roca Negra, en el Cerro López. Foto: Gentileza.

La formación abarca las distintas tareas y conocimientos que requiere el trabajo en sectores alejados de la ciudad, como primeros auxilios, tecnologías en comunicación, buenas prácticas bromatológicas y de gestión de alimentos en espacios donde no hay agua corriente o gas natural, y el uso de herramientas manuales, que se requieren para pequeñas instalaciones o mantenimiento de infraestructura.

Además, cursan materias puntuales como inglés, relaciones laborales y climatología y cartografía. Dentro del año de cursada se contemplan también unas 160 horas de prácticas, en las que los alumnos se desplazan a los posibles lugares de trabajo y realizan tareas como el mantenimiento de senderos.