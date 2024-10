Niño herido en un tobogán roto de Roca: qué dijo el municipio tras el accidente

El domingo pasado, un accidente ocurrió en una plaza del barrio 250 Viviendas de Roca cuando un niño de 10 años sufrió profundas heridas al caer de un tobogán en mal estado. La madre presentó una denuncia y alertó a los vecinos. Qué respondió la Municipalidad.

El incidente dejó al pequeño con cortes de 5 centímetros de profundidad en su mano derecha, por lo que le realizaron ocho puntos de sutura. Además, sufrió lesiones en el abdomen, lo que alarmó aún más a su madre, Tamara, quien decidió llevar el reclamo a las autoridades.

Tobogán roto en Roca dejó un niño herido: la respuesta del municipio tras el incidente

Tras conocerse la situación, el municipio de Roca respondió a Diario RÍO NEGRO y elevó un comunicado explicando su versión de los hechos.

Según las autoridades, el tobogán formaba parte de un multijuego que fue vandalizado en repetidas ocasiones.

«Este tipo de hechos no son frecuentes en otros multijuegos de la ciudad. Este en particular ha sido objeto de varios actos de vandalismo desde su instalación, a tal punto que tuvimos que reemplazar un tobogán a los pocos días de haberlo colocado«, afirmaron.

El municipio también señaló que realiza controles periódicos en las plazas de toda la ciudad para detectar y reparar roturas. Sin embargo, la última rotura del tobogán, que provocó el accidente del niño, no había sido reportada ni detectada por los equipos municipales.

«Esta rotura no es producto del desgaste, sino de actos vandálicos que no habíamos detectado aún. No recibimos ninguna denuncia formal sobre la rotura antes del accidente», aclararon.

Una vez que las autoridades municipales fueron notificadas del accidente a través de un llamado de la Unidad 31 de la Policía, se procedió a la reparación inmediata del juego. «Al tomar conocimiento de la situación, nos movilizamos rápidamente para solucionar el problema«, afirmaron.

«Al momento, la familia del menor no ha establecido contacto con el municipio», concluyeron.

Tobogán roto en Roca dejó un niño herido: qué pasó y qué dijo la madre del chico

Según relató Tamara, el accidente ocurrió al mediodía cuando su hijo fue a jugar en la plaza ubicada en las calles Jujuy y Ushuaia. «Se subió al tobogán, pero no se deslizó como debía; terminó cayendo directamente al suelo. Fue horrible ver a mi hijo herido de esa forma«, comentó la mujer.

El traumatólogo que lo atendió de urgencia temía que el niño hubiera cortado sus tendones, pero finalmente esto fue descartado.

Ante la gravedad de la situación, Tamara intentó hacer una denuncia en la comisaría, pero aseguró que le informaron que no podían tomarla. «Fueron a la plaza a poner cintas de peligro, pero al rato ya no estaban más. No hicieron ningún control efectivo, los chicos seguían jugando en el lugar como si nada», expresó indignada la madre.

Preocupada por la seguridad de los niños del barrio, la familia dijo haber llevado el reclamo al municipio y difundió el caso entre los vecinos para alertar sobre el peligro que representaba el juego. Sin embargo, la madre dijo que la denuncia fue derivada a la fiscalía junto con el informe médico del hospital, pero no se recibieron respuestas inmediatas. «No debería estar habilitado para los niños, puede tener un final mucho peor«, advirtió Tamara.