No hubo tiempo para la ambulancia: dos bomberos asistieron un parto y ayudaron a nacer a Francesca en Bariloche

Juan Pablo realizaba tareas en el Destacamento de Bomberos del barrio San Francisco, al este de Bariloche, cuando un hombre llegó corriendo en busca de ayuda. Su pareja estaba cursando el noveno mes del embarazo y había roto bolsa. No tenía movilidad para trasladarla al hospital Ramón Carrillo. Habían pasado algunos minutos de las 17 del miércoles.

Sin perder un segundo, Juan Pablo Domínguez y Juliana Legendre, dos bomberos del destacamento del San Francisco, cruzaron la calle hasta el domicilio del hombre y constataron la situación. La muchacha ya estaba en trabajo de parto y los bomberos se dispusieron a controlar las contracciones. «Como parte de nuestra capacitación, tenemos la atención de partos», argumentó Juan Pablo.

La pareja había consultado a la médica en el hospital público de Bariloche por la mañana, pero la mujer aun no estaba en condiciones para quedar internada. Por eso, la mandaron de regreso a su casa con ciertas recomendaciones para generar la situación de parto. Incluso faltaban unos días para la fecha del nacimiento.

«Nos comunicamos con la gente del hospital para que enviaran una ambulancia. Pero todo se adelantó. Con Juli, íbamos controlando las contracciones, tratando de generar calma y tranquilidad a los padres para que la situación sea lo más armoniosa posible«, relató.

Trasladaron a la mujer a una de las habitaciones y a través de un «control de tacto», detectaron que ya casi asomaba la cabeza del bebé. «No quedó otra que improvisar. Ya no había tiempo de esperar la ambulancia. Había que acompañar el parto de la manera más natural posible. Por suerte fue todo rápido sin complicaciones. Yo estaba sobre la mamá y Juliana hacía el apoyo logístico», describió. El padre, acotó, estaba muy nervioso, pero «logró mantener la cordura».

En tan solo 20 minutos nació Francesca, una beba saludable. Los bomberos procedieron a limpiarla con extremo cuidado y en seguida, la colocaron en los brazos de su madre. «Fue un momento de enorme emoción tanto para los padres como para nosotros. La abuela estaba presente. Fue un momento de felicidad y mucho más cuando arribó la ambulancia y ya se hizo cargo el personal de salud», bromeó Juan Pablo.

Tras el traslado de la madre y la beba, el personal del hospital público se comunicó con el Destacamento de Bomberos para avisar que habían llegado a la institución «en buen estado de salud».

Juan Pablo tiene 39 años y es bombero desde 2011 cuando todavía vivía en San Antonio. Al regresar a Bariloche, su ciudad natal, pidió el traslado. Recalcó que, por lo general, las intervenciones de los bomberos ocurren en situaciones desfavorables y extremas para la gente. «Es una tarea compleja en la que hay que esstar actualizándose y capacitándose todo el tiempo. No dejamos de estudiar nunca», dijo este hombre que, por otro lado, trabaja como conductor en una empresa de ambulancias privadas.

Por lo general, interviene ante accidentes de tránsito e incendios de gran magnitud. «No solemos encontrarnos con este tipo de situaciones. Fue emocionante aunque también nos generó mucha presión cuando en el control, nos dimos cuenta de que ya estaba por nacer. Ya no era solo acompañar, sino asistirla de manera urgente«, advirtió.