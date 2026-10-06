Milei se adelantó a la despedida de Messi y le dedicó un emotivo mensaje

Javier Milei se adelantó a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y le dedicó un mensaje al capitán antes del partido que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará esta noche frente a Benín, en el estadio Monumental de River.

“Messi es imposible”: el mensaje de Milei antes de la despedida

A través de su cuenta de X, el presidente compartió un mensaje acompañado por fragmentos de antiguas entrevistas en las que había destacado las condiciones futbolísticas del rosarino. “Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, escribió.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! https://t.co/J6tHD97MB4 October 6, 2026

El mensaje de Milei retomó además una expresión que ya había utilizado para referirse al futbolista: “Messi es imposible”. La publicación terminó con una consigna de apoyo al seleccionado: “VAMOS ARGENTINA, CARAJO…!!!”.

La despedida de Messi se producirá esta noche ante Benín, en un Monumental que tendrá una multitud para acompañar el último partido del capitán con la camiseta argentina. El encuentro marcará el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en el seleccionado, luego de su debut en 2005.

Milei ha manifestado en distintas oportunidades su admiración por Messi, incluso antes de ingresar a la política. También ha destacado públicamente a Scaloni, entrenador de la Selección y uno de los responsables del ciclo que llevó al equipo a conquistar la Copa América y el Mundial.

El mensaje presidencial se suma así a los numerosos homenajes que recibió Messi desde que confirmó su salida del seleccionado y antes de su último encuentro con la camiseta celeste y blanca.