Noe, Luana y Wanda: mujeres trans que enfrentaron los despidos de Nación y volvieron a trabajar

“Mi principal lucha como persona travesti trans es que se saquen las etiquetas, que no tengamos que estar con una bandera peleando por un derecho que cualquier otra persona no tiene, como por ejemplo la educación, salud, trabajo digno. No puedo anotarme para tener una vivienda porque no se nos permite, hay muchísimos prejuicios”.

Wanda Benitez, trabajadora trans reincorporada en Chubut.