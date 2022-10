Nuevo IFE 5: en Roca suman más turnos en Anses y otros lugares de inscripción

Luego de un miércoles desbordado de demanda en las oficinas de Anses de Roca, autoridades del organismo definieron sumar más turnos de atención por día para anotarse al nuevo IFE.

A partir de hoy serán 100 los números otorgados diariamente y otros 50 por la tarde en los puntos dispuestos en los barrios. La información fue confirmada por Luciano Delgado Sempé, gerente de la Unidad De Atención Integral de Roca.

En la ciudad se habilitaron 14 días para el registro presencial, que comenzaron a regir desde el lunes. El horario de consultas con los operadores de la Agencia Nacional de Seguridad Social será en doble turno, hasta las 17.

La inscripción en los centros comunitarios comenzará este jueves a las 14:30 en el espacio vecinal de J. J. Gómez. El cronograma continuará el lunes 3 en Paso Córdoba y el lunes 10 en el Cepla del barrio 250 Viviendas.

Por su parte, en Allen y Cervantes también se montó un operativo especial en sus respectivos centros de jubilados. La atención también será por la tarde, a partir de 14:30.

Para inscribirse en el registro se deberá presentar el último DNI y un comprobante de CBU. Estos documentos permitirán a los agentes de Anses llenar una declaración jurada que será evaluada junto a los consumos, bienes y patrimonio del solicitante.

Este bono de Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos es de 45 mil pesos se pagará en dos cuotas: noviembre y diciembre. Desde el gobierno confirmaron que está especialmente dirigido para los sectores más vulnerables del país, y sobre todo, a aquellas personas que no hayan recibido hasta el momento ninguna ayuda estatal.

Requisitos

– Tener entre 18 y 64 años.

– No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

– No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

– No contar con obra social o prepaga.