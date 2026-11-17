El PRO decidió acompañar el proyecto del Gobierno para suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027, tras una reunión de su mesa ejecutiva encabezada por Mauricio Macri. La definición llega horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empiece a debatir la reforma electoral.

El encuentro se hizo hoy a la mañana por Zoom. Participaron el diputado Fernando De Andreis, el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo, el senador Martín Goerling y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), según informamaron TN e Infobae.

También estuvieron María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro. De acuerdo con Radio La Red, el partido resolvió acompañar “en términos generales” la reforma impulsada por el Gobierno, incluida la suspensión de las primarias.

Por qué el PRO cambió de postura sobre la suspensión de las PASO para la elección presidencial

Hasta el fin de semana, la bancada del PRO en el Senado se resistía a tocar las primarias. Tal como publicó Diario RÍO NEGRO, el jefe del bloque, Martín Goerling, había advertido que no iban a firmar cambios presentados el mismo día de la comisión y que el partido esperaría un texto consensuado por su mesa ejecutiva antes de fijar posición. También había calificado de “disparate” la inclusión de las listas colectoras y había puesto en duda que el Gobierno tuviera los 37 votos necesarios.

El giro ya se anticipaba en las últimas horas. Un legislador al tanto de las conversaciones internas le había dicho a La Política Online que “Mauricio va a terminar aceptando la suspensión”. En 2025, el PRO también había acompañado la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas.

Cómo es el proyecto del Gobierno para suspender las PASO y cuántos votos necesita en el Senado

El nuevo texto del oficialismo ya no propone eliminar las primarias, sino suspenderlas solo para 2027, y suma un régimen de adhesiones conocido como listas colectoras, según Perfil. El debate se hace esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador fueguino Agustín Coto.

Por tratarse de una modificación del régimen electoral, el proyecto necesita la mayoría absoluta del Senado, es decir, al menos 37 votos. Para llegar a ese número, el Gobierno negocia con los gobernadores aliados.

Entre los apoyos que se suman figuran los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, que acompañarían la suspensión de las PASO para 2027, según Los Andes. Con el respaldo del PRO, el oficialismo suma así una pieza clave para conseguir el dictamen.