No más fuego en la Patagonia: Parques Nacionales oficializó la prohibición ígnea, qué zonas abarca

La Administración de Parques Nacionales formalizó una nueva medida de protección para las áreas naturales en la temporada de verano. Se estableció la prohibición del uso de fuego en áreas naturales protegidas de la Patagonia y provincias del interior del país.

Según especificaron desde Parques Nacionales, los riesgos de focos de incendio incrementan por motivos naturales, descuidos de turistas que no controlan el fuego o lo realizan en zonas no permitidas. La decisión justifica la adopción de medidas urgentes y de inmediatez. La norma fue representada en la resolución 390/2025 publicada este martes 9.

El impacto no solo afecta a la zona y los animales autóctonos, sino que implica un serio riesgo para las personas residentes. El avance del fuego pone en riesgo sectores enteros de viviendas, comprometiendo la salud y sector económico si se pierden lugares turísticos.

A su vez los bomberos, brigadistas y rescatistas confrontan la situación exponiéndose a condiciones extremas.

En su desarrollo, la norma destacó que «se expone la situación actual y la proyección para los próximos meses en las diferentes regiones del país respecto de los riesgos de incendios, advirtiéndose para la región patagónica un nivel alto de riesgo de incendios y recomendándose la adopción de restricciones específicas al uso del fuego”.

Debido a esto, el Gobierno ordenó que desde el 5 de diciembre y hasta el 30 de abril de 2026, queda prohibida cualquier quema o uso desproporcionado del fuego, exceptuado en sectores de parrilla permitidos y supervisados.

Río Negro, Neuquén y Chubut declararon emergencia ígnea: qué medidas solicitaron las provincias

Durante el desarrollo de la norma, se especificó que 3 provincias de la Patagonia declararon emergencia ígena en distintos parques nacionales y sectores turísticos o de protección ambiental. Neuquén, Río Negro y Chubut implementaron reglas de prevención y control ante la amenaza de incendios forestales en una región que ya atravesó siniestros de considerable magnitud en los últimos años.

En la norma, se especificó que: «Atendiendo a estas circunstancias, las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut han declarado la emergencia ígnea mediante los Decretos Provinciales Nros. 198/2025, 1.004/2025, y 1.392/2025 respectivamente, estableciendo medidas complementarias de prevención y control de incendios dirigidas a concesionarios turísticos y comunidad en general».

Al mismo tiempo que se especificada la implementación de estas medidas, distintos cuerpos de bomberos y rescatistas combaten un devastador incendio en El Turbio en Chubut. El foco habría surgido por un rayo en un sector seco y propagó el fuego, devastando de momento más de 600 hectáreas.

Río Negro, Neuquén y Chubut declararon emergencia ígnea: qué parques están bajo alerta

Ante la presencia de turistas y con condiciones peligrosas como las altas temperaturas y sectores con vegetación seca, los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, que constituyen las Áreas Protegidas con mayor riesgo de incendios forestales, decretaron el uso de leyes y máximos cuidados para evitar incendios.

Para evitar focos de incendios devastadores y que pongan en riesgo la salud de los vecinos, fauna y flora, en la norma se dictó que: “Se deberá disponerse la prohibición, a partir del dictado de la presente y durante todo el período que dure la temporada de riesgo, de la realización de cualquier quema y establecer medidas complementarias para regular el uso del fuego en las áreas de uso público».