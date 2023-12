Por un problema con unos pasajes casi se ve truncado un viaje de egresados en Roca

Los estudiantes de la Escuela Cuatro Galpones están disfrutando su viaje de egresados en Viedma luego de sufrir una penosa situación que casi les cancela el recorrido.

La empresa que les había vendido los boletos, por un supuesto error de sistema, se habían cancelado la mitad de los pasajes y no habían sido notificados las autoridades del colegio, señaló la directora Silvia Miralles.

Anoche cuando llegaron a la terminal de colectivos y luego de que los chicos ya se habían subido comenzó la tensión los representantes de la firma Vía Bariloche.

“Desde la empresa dieron la orden para que llamaran a la policía y que obligarán a los chicos a bajar. Fue chocante cuando llegaron los patrulleros que rodearon el colectivo, una situación bastante fea”, expresó indignada la directora.

Sin embargo el equipo directivo y los padres no bajaron los brazos ante las presiones.

“Se les dijo que si ellos llamaban a la policía, nosotros llamamos a un abogado, y este a su vez iba a llamar al juez, al fiscal, a quien correspondiera, porque los chicos son menores, no los podían bajar del colectivo”, señaló Miralles.

“No podían mandar veinte chicos solos porque ninguno de los adultos tampoco estaba arriba del colectivo”, mencionó.

La directora contó que al principio no les querían dar ninguna solución. “Nos ofrecieron la devolución primero de los once pasajes, obviamente que dijimos que no. Después, la totalidad de los pasajes también dijimos que no, porque nosotros ya teníamos contratado en Viedma, el servicio, teníamos albergues, ya habíamos pagado todo para Viedma y Carmen de Patagones”, señaló.

Finalmente, luego de cuatro horas de tensión, la empresa Vía Bariloche ofreció una combi para que pudieran viajar las otras 12 personas. “En el colectivo venían los chicos que estaban, con dos adultos, y en la trafics veníamos el resto que habíamos quedado”, comentó.

Miralles contó que durante todo el año habían trabajado para conseguir donaciones, habían realizado bingos y rifas para poder juntar el dinero para el viaje.

Ahora luego del amargo momento están disfrutando su recorrido en Viedma y Carmen de Patagones.