Por una medida de fuerza, kiosqueros de Cipolletti no cargarán tarjetas Sube

Los kiosqueros de Cipolletti expresaron su disconformidad por el proyecto de ordenanza aprobado en Comisión de Gobierno el pasado 6 de junio. Ayer se presentaron a dialogar con los concejales y explicaron que la problemática con el recargo es a nivel nacional.

Los kiosqueros solicitaron una reunión con los ediles para plantear la situación de los comerciantes locales. Aclararon que con el porcentaje cobrado no logran llegar a equilibrar las cuentas y que no cuentan con un contrato vinculante con la plataforma Sube. Además, anunciaron que no cargaran tarjetas hasta que se solucione el conflicto ya que no reciben ningún beneficio por realizar las cargas.

Uno de los kiosqueros de la ciudad, Ricardo Taborda explicó que durante la reunión manifestaron sus reclamos y que el adicional que proponen cobrar es mínimo. «Nosotros planteamos no hacer cargas por tiempo indeterminado hasta que no tengamos una respuesta a favor. La solución es que nos dejen cobrar el adicional que es mínimo, son 20 pesos o que sube nos dé una mejor comisión. Nosotros para poder hacer las cargas tenemos que pagar diariamente 20 pesos por usar la plataforma, pagamos Internet, el alquiler o la compra del posnet, el papel para el ticket e invertimos horas de trabajo, algún beneficio tenemos que tener».

Durante la reunión los representantes también explicaron que muchos de los comerciantes no llegan a cobrar ningún porcentaje de comisión de la plataforma.

Sin embargo, destacaron que fueron bien recibidos por los concejales. «Nuestro reclamo no es contra los concejales, ni contra el municipio, ellos nos recibieron muy bien, nos escucharon y prometieron acercar nuestro reclamo al defensor del pueblo para que analice la situación. Nuestro reclamo es contra la plataforma Sube», añadió Taborda .

El municipio busca que la ciudad adhiera a través de una ordenanza a la Ley Provincial N° 5326 que prohíbe a los comerciantes cobrar el adicional por cargar la tarjeta en su local ya que esto es considerado una práctica abusiva al consumidor.