Video | La Fiesta de la Confluencia 2026 se renueva: el escenario suma una pasarela para un show más cerca del público

Empieza la cuenta regresiva para celebrar la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. Desde la organización están ultimando los detalles para dejar el predio de la Isla 132 listo para las cuatro noches que se podrán disfrutar a pura música. Entre las prioridades del evento está el armado de escenario que ahora tiene una novedosa incorporación: una pasarela para que el público esté más cerca de su artista favorito.

La Fiesta de la Confluencia 2026 suma una pasarela a su escenario principal

La jefa de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini , compartió un video para contar cómo va el montaje del escenario principal de la Fiesta de la Confluencia 2026, la estructura que recibirá a figuras de la talla de No Te Va Gustar, Trueno y Dillom, entre otros.

«Esta es la pasarela donde los artistas van a estar cantando para vos, para todos los que vengan a disfrutar de la fiesta más convocante del país», expresó en la grabación.

El escenario mayor de la Isla 132 ya se ve imponente y ocupa gran parte del predio. Es necesario recordar que para la realización de la Fiesta, en el presupuesto 2026 se previó un disponible de 1.536 millones de pesos, en el ítem de la partida de “Servicios”, de donde saldrá el dinero para pagar el escenario principal.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Trueno

Paso a paso: cómo comprar los tickets para la Fiesta de la Confluencia

El proceso es 100% digital y se recomienda tener los datos personales a mano para agilizar la transacción. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: Entrar a www.entradauno.com y buscar el evento destacado: «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén». Registro de usuario: Acceder con tu correo y clave. Si es tu primera vez en el sitio, deberás registrarte completando tus datos personales. Selección de fecha: Elegir la fecha disponible (comienza el 5 de febrero) y hacer clic en el botón «Comprar». Elegir la promoción: En este punto podrás optar por el Pase Individual ($100.000) o el Pack Familiar 4×3 ($300.000 en total). Pago y confirmación: Ingresar tu número de teléfono y seleccionar el método de pago. Una vez confirmado, las entradas llegarán a tu correo electrónico.

La plataforma acepta una amplia variedad de tarjetas para facilitar el acceso a los vecinos del Alto Valle y turistas. En crédito y Débito se puede abonar con Visa, Mastercard, Cabal, BPN y American Express.