Precaución sobre la Ruta 7 en Centenario: tránsito complicado por un choque entre un auto y un minibus petrolero

La Ruta 7 de Neuquén fue escenario de otro siniestro vial que trajo complicaciones en el tránsito este viernes 26 de diciembre, justo en el regreso a las actividades después de la celebración por Navidad. El choque fue protagonizado por dos vehículos en Centenario y piden circular con precaución.

Choque sobre la Ruta 7: qué pasó

Según la información informada por el sitio Centenario Digital, el impacto se produjo minutos después de las 7 a la altura de la zona del expeaje de la Ruta Provincial.

El mismo medio local detalló que el choque fue entre un auto Volkswagen Gol conducido por una mujer y un minibus de una empresa petrolera. Aún se desconoce los motivos por los cual se produjo el siniestro.

En cuanto al estado de salud de las personas involucradas, se informó que, en primera instancia, ninguna registraba heridas de gravedad, solo algunos cortes y golpes.

En el lugar trabaja personal de la Policía, Bomberos y tránsito, quienes buscan esclarecer cómo fue el incidente vial.