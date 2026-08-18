Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales: cómo evitar qué sucedan

El Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales se conmemora este martes 18 de agosto con el objetivo de concientizar a la población de la necesidad de cuidar y preservar los bosques, además de extremar las precauciones y hacer todo lo posible por evitar que sean incinerados.

Estos focos se registran en diversos lugares del mundo dejando grandes cantidades de árboles y vegetación incinerados, mientras que además hay animales que mueren en medio de este fenómeno.

Cinco medidas para evitar incendios forestales

El objetivo de este día es informar sobre el uso responsable del fuego y reducir las acciones que pueden desencadenar incendios de rápida propagación, a la vez que es una fecha dedicada a generar conciencia sobre la importancia de proteger los bosques y reducir los riesgos que pueden provocar incendios en áreas naturales.

Los bosques son fundamentales para el equilibrio ambiental, ya que albergan numerosas especies de flora y fauna, contribuyen a la conservación del suelo y del agua, capturan dióxido de carbono y ayudan a regular el clima, por lo que cuando un incendio destruye estos ecosistemas, su recuperación puede tomar años o incluso décadas.

Las medidas de prevención que deben llevarse a cabo:

No hacer fuego en zonas con árboles, pastizales secos o áreas protegidas. Apagar fogatas por completo con abundante agua o tierra antes de irse. No tirar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en el suelo. Evitar dejar botellas de vidrio, ya que actúan como lupa con el sol y generan focos ígneos. Avisar de inmediato a los bomberos o servicios de emergencia si se ve humo o fuego.

Noticias Argentinas