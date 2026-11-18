Tras alcanzar un entendimiento legislativo para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027, el Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás con los recortes previstos para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad, dejando sin efecto las restricciones sobre el acceso y la incompatibilidad con el empleo formal.

En paralelo, el Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa con media sanción de Diputados y dictamen de mayoría que reemplaza la vencida Ley 27.793, cuya vigencia expira el 31 de diciembre 2026, consolidando el piso salarial del 70% de la jubilación mínima liquidada por ANSES para los beneficiarios.

ANSES Pensiones No Contributivas por Discapacidad: qué requisitos exige la nueva ley y cuánto se cobra ANSES

El proyecto de ley permanente resguarda la estructura central de las prestaciones asistenciales, y fija parámetros objetivos para su otorgamiento y sostenimiento:

Haber mensual garantizado : el monto de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se mantiene equivalente al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , lo que representa $310.910,92 brutos en noviembre 2026 (y $380.910,92 con el bono de $70.000 ), elevándose a $317.657,69 mensuales en diciembre 2026 más aguinaldo y refuerzo.

: el monto de las se mantiene equivalente al del , lo que representa $310.910,92 brutos en (y $380.910,92 con el ), elevándose a $317.657,69 mensuales en más y refuerzo. Documentación y nacionalidad : los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y Documento Nacional de Identidad (DNI) vigentes, siendo argentinos nativos, por opción o naturalizados, o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal y continuada en el país.

: los solicitantes deben contar con el y vigentes, siendo argentinos nativos, por opción o naturalizados, o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal y continuada en el país. Evaluación patrimonial y socioeconómica: resulta indispensable aprobar un estudio socioeconómico integral, no percibir otra jubilación, retiro o pensión incompatible y acreditar que, en caso de poseer un inmueble, este constituya la vivienda única familiar.

ANSES: parámetros clave en el nuevo régimen permanente

Parámetro clave del nuevo régimen permanente Condición establecida por el proyecto de ley Organismo de control / liquidación Monto de la pensión asistencial 70% de la jubilación mínima del SIPA ANSES

(con movilidad mensual) Compatibilidad con empleo registrado Permitida hasta 2 Salarios Mínimos

($797.600 hoy) Cruce de datos ANSES y ARCA Cobertura médica integral Garantizada según prestaciones básicas de Ley 24.901 Programa Federal Incluir Salud Auditorías y derecho de defensa Periódicas, con notificación previa y plazo de descargo Secretaría Nacional de Discapacidad

Compatibilidad con el trabajo registrado y auditorías de la Secretaría Nacional de Discapacidad: qué cambia para los titulares

Uno de los pilares de la reforma reside en sostener el incentivo a la inclusión laboral formal, sin penalizar automáticamente al trabajador con la pérdida definitiva de su ingreso previsional: