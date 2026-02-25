Qué es y cómo se calcula la tasa vial, el tributo que figura como el más caro en Neuquén y Río Negro

La tasa vial se cobra en distintas ciudades y según lo informado por el Gobierno, en el norte de la Patagonia se encuentran las más caras con el 4,5%. Los municipios que cobran este tributo y superan en gran medida lo que se recauda en ciudades como Buenos Aires, se encuentran en Neuquén y Río Negro.

Qué es la tasa vial y cómo se aplica

La tasa vial o también conocida como «tasa de mantenimiento de la red vial», es un tributo municipal que se aplica en varios distritos de Argentina. Cuando se comenzó a implementar, se explicó que se realizó con el fin teórico de financiar el arreglo de calles, bacheo, señalización e iluminación de las distintas ciudades donde se aplica.

Lo que la diferencia de un impuesto general, la tasa tiene como contraprestación un servicio específico. En cuanto a la vial, esta se aplica sobre el precio neto del combustible vendido en estaciones de servicio.

La tasa vial a través de los combustibles es la más común hoy en día. Se cobra como un recargo por cada litro de nafta o gasoil que cargás en las estaciones de servicio dentro de un municipio.

En Neuquén y Río Negro, cuando se presentó la propuesta hubo fuertes críticas y rechazos, pero aún así los municipios avanzaron con la medida al argumentar que los fondos serán remitidos a un fondo específico para la «movilidad urbana» que contempla paliar la situación de emergencia vial y del transporte público.

Cómo se calcula la tasa vial

El cálculo de la tasa depende totalmente de la ordenanza fiscal de cada Municipalidad. De igual manera las formas habituales de cálculos en combustibles son:

Monto Fijo: El municipio establece un valor fijo por litro. Por ejemplo, $10 por cada litro de combustible, sin importar el precio de la nafta.

Porcentaje (Ad Valorem): Se aplica un porcentaje sobre el precio neto del combustible (antes de otros impuestos). Suele rondar entre el 1% y el 4%.

Por ejemplo, si cargás 40 litros y la tasa es de $10 por litro, pagarás $400 adicionales en tu factura de la estación de servicio.

En el caso de Neuquén capital, la ordenanza establece que la tasa debe figurar obligatoriamente en las pantallas de los surtidores y también fija la «tasa municipal de movilidad urbana» al 4,5% del precio neto de venta de cada litro de combustible.

Cabe resaltar que el precio de los combustibles que se ve en las pantallas contempla varios ítems, muchos de ellos impositivos. Es decir, a la base de cada fluido se le debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto al dióxido de carbono, el impuesto a los combustibles líquidos y otros que terminan en AFIP.