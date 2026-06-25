¿Qué puedes hacer desde acá?»: la angustia de venezolanos en Neuquén por el terremoto

"Nos afecta como venezolanos a todos, independientemente de seas o no seas de esa parte del país". Foto: Matías Subat.

El miércoles a la noche un doble terremoto de gran magnitud azotó a Venezuela. Los sismos de 7,1 y 7,5 en la escala de Ritcher afectaron gravemente a Caracas, la capital del país, y La Guaira, región costera.

Hasta el momento se confirmaron 164 muertos y se reportaron más de 1.700 heridos. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, venezolanos radicados en Neuquén capital expresaron su tristeza y preocupación.

«La verdad que en Venezuela no sabemos que estamos pagando porque ya son muchas cosas las que están pasando, primero con el gobierno y ahora esto. Es difícil, de verdad que es difícil.», sostuvo Eluz, venezolana proveniente del estado Zulia y que vive en Neuquén.

Resaltó la incertidumbre y no saber cómo ayudar: «¿Qué puedes hacer desde acá? Más que enviar algo, más que que rezar por la gente que está allá, pero nada más, no puedes hacer más nada».

Diversos países y organismos internacionales anunciaron su apoyo al país. El papa León XIV dispuso una ayuda 100.000 euros y diferentes ONG trabajan para brindar refugio, alimentos, agua potable y atención.

Foto: Matías Subat.

«Venezuela no está preparado para este tipo de situaciones. Nos afecta como venezolanos a todos, independientemente de seas o no seas de esa parte del país», opinó Stefany, oriunda de Trujillo y residente en la capital.

Explicó que «todo lo que son hospitales, todo lo que es el servicio público, es un tema muy complicado«.

«Le pedimos mucha fortaleza a los familiares de las personas que han fallecido. Y bueno, que en verdad que Dios coloque su mano para que no ocurra otra vez otro terremoto«, manifestó Richard, trabajador del equipo de cocina de un restaurante de la ciudad y oriundo de Falcón.

Pidió también «que le pueda proveer los alimentos a aquellas personas que le faltan en verdad y más que todo abrigo para las personas que perdieron sus hogares«.