Elbio Ismael Geiser tenía 40 años, era oriundo de Villa Guillermina y trabajaba como carnicero en esa localidad del norte de Santa Fe.

Elbio Ismael Geiser tenía 40 años, era oriundo de Villa Guillermina y trabajaba como carnicero en esa localidad del norte de Santa Fe. Fue asesinado a tiros durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, en medio de una discusión por el volumen de la música. Por el crimen permanece detenido un farmacéutico de 62 años.

Geiser tenía un comercio sobre la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, junto a la farmacia vinculada con el acusado, identificado como Leandro Hipólito Pezz. El ataque ocurrió frente a la camioneta del carnicero y quedó registrado en un video filmado por un vecino.

Villa Guillermina está ubicada en el departamento General Obligado, cerca del límite con la provincia del Chaco. Según informó el medio local VillaOcampoSF, ambos comerciantes tenían sus negocios en la misma cuadra. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos entre ellos.

Cómo fue la discusión que terminó con el asesinato del carnicero

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del testimonio de un vecino, el conflicto comenzó cuando el hijo del farmacéutico se acercó a Geiser para reclamarle por el volumen de la música.

“Bajá tu música, que no se puede dormir”, le habría dicho el joven. El carnicero respondió con insultos y cuestionamientos personales, lo que dio lugar a una discusión que fue subiendo de tono.

Según el relato publicado por Rosario3, Pezz padre intervino y se retiró del lugar en una camioneta. Sin embargo, regresó armado con un revólver y una escopeta.

En medio de un nuevo enfrentamiento verbal, el hombre disparó contra Geiser a corta distancia. Herido, el carnicero alcanzó a caminar hasta su camioneta e intentó subir, pero el agresor se acercó nuevamente y efectuó más disparos.

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.

El operativo policial y la detención del farmacéutico

Minutos después del ataque, un vecino se presentó en la Comisaría 8ª de Villa Guillermina para alertar sobre una persona herida de arma de fuego en la intersección de las calles Rosario y San Martín.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto y sin signos vitales. En el lugar también hallaron varias vainas servidas, que fueron secuestradas para las pericias.

A partir de las declaraciones de testigos, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda vinculada con el sospechoso. Durante el procedimiento secuestró armas de fuego, municiones y una camioneta Toyota Hilux.

En un primer momento fueron aprehendidos Pezz y su hijo. Sin embargo, luego de evaluar las actuaciones, el fiscal interviniente dispuso que el joven recuperara la libertad y que su padre continuara detenido.

El cuerpo de Geiser fue trasladado a la morgue judicial de Reconquista para la realización de la autopsia. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que busca establecer las circunstancias del crimen.