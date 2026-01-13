Quién era el hombre que murió mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi en Bariloche

Este martes un hombre murió mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 11 en Bariloche. El cuerpo fue rescatado y llevado a la costa por kayakistas; luego personal de bomberos y policía de Río Negro realizaron maniobras de reanimación, aunque no pudieron estabilizarlo.

Quién era el hombre que murió mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi

La víctima fue identificada como Sergio Roldán, un hombre de 39 años y oriundo de San Carlos de Bariloche, que falleció este martes por la tarde mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

Según confirmaron fuentes policiales a Diario Río Negro, Roldán se encontraba nadando en cercanías de un velero cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, sufrió una descompensación en el agua. Al advertir la situación, personas que se encontraban en el lugar y que circulaban en kayak acudieron rápidamente en su auxilio y lograron trasladarlo hasta la costa.

Una vez en tierra firme, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos realizados no fue posible salvarle la vida.

Tras el alerta, intervinieron en el lugar efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios del cuartel Ruca Cura y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que este miércoles el cuerpo será sometido a una autopsia, con el objetivo de establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar qué fue lo que ocurrió durante el episodio. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del trágico hecho.