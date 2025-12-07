Quién era el joven que murió en el auto que cayó a un canal en la Ruta 151: el conductor iba alcoholizado

Un fatal accidente tuvo lugar este domingo a la vera de la Ruta 151, a pocos metros de Cipolletti. Un conductor perdió el control del vehículo y cayó dentro de un canal. En el auto iban tres ocupantes, uno de ellos murió luego de quedar atrapado. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron la identidad del joven de 27 años. El conductor dio positivo en alcoholemia.

Según detallaron fuentes de la investigación a Diario RÍO NEGRO, el accidente ocurrió cerca de las 3.30 en el kilómetro 7 de la Ruta 151, a pocos metros del ingreso a Cipolletti. En el auto, un Renault Clío blanco, iban tres personas. El conductor perdió el control del vehículo tras un despite y terminó cayendo dentro del canal de riego.

Al realizarse las pericias y exámenes correspondientes, desde Fiscalía confirmaron que dio positivo en el test de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,90. A raíz de esto, el conductor estuvo demorado en la comisaria y luego fue puesto en libertad a la espera de la formulación de cargos.

Quién era el joven de 27 años que murió tras caer en un auto al canal de Ruta 151: venía de una fiesta de fin de año

Este medio pudo confirmar que el joven que murió en el accidente era Simón Nahuel Reissing, tenía 27 años y viajaba en la parte de atras del vehículo.

Según se conoció, los tres ocupantes habían estado celebrando en una fiesta de cierre empresarial en Neuquén. Los dos sobrevivientes iban en la parte delante del auto, y fueron los que lograron rescatar al joven que se encontraba en la parte de atrás.

De inmediato se dio aviso al personal médico. El joven llegó sin vida al hospital local.