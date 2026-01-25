Quién era el joven que murió en un vuelco sobre Ruta 250 este domingo: tenía 21 años y era de Choele Choel

Un trágico vuelco ocurrió este domingo sobre la Ruta 250 entre Lamarque y Luis Beltrán. Por el incidente vial, un joven de 21 años de Choele Choel murió por el siniestro. Quién era la víctima fatal.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe de la Unidad Regional IV de Policía de Río Negro, Juan Bautista, el hecho ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 275 de la ruta provincial.

Según las primeras pericias, el joven que iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado y volcó.

Además, reportaron que no habría otro vehículo involucrado en el accidente y se presume que el joven salía de un local bailable, aunque la investigación se mantiene en transcurso.

En el sitio trabajó personal de tránsito de Pomona y hubo desvíos mientras se hicieron las diligencias en el sector.

Quién era el joven que murió sobre Ruta 250 este domingo

De acuerdo pudo saber este medio, la víctima fatal del vuelco sobre Ruta 250 fue identificada como Maximiliano Héctor Antillanca Garón, un joven de 21 años oriundo de Choele Choel.

Desde la empresa Valentini informaron que sus restos serán velados este lunes a partir de las 8 sobre la calle República del Uruguay N°250.

En redes sociales sus familiares mostraron su conmoción ante el trágico incidente vial. «Mi gordito hermoso. No sé que voy hacer sin vos. Me destruiste por completo. Te amo tanto, hermanito. Sos y siempre vas a hacer mi gordito mazi», lamentó su hermana Camila en Facebook.