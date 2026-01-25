ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Se vienen las tormentas | Neuquén quedó bajo alerta y en Río Negro la advertencia se elevó a naranja

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para distintas partes del norte de la Patagonia. Se esperan abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y hasta naranja en Neuquén y Río Negro para este domingo 25 de enero. El fenómeno meteorológico se aguarda para horas de la noche.

Con respecto a la alerta amarilla, la misma indica que las tormentas estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h«. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Mientras tanto, el SMN detalló que la alerta naranja implica que las ráfagas llegarán hasta los 80 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada podrían escalar hasta los 45 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este domingo 25.

Las zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas

  • Costa y meseta de Adolfo Alsina.
  • Costa y meseta de San Antonio.
  • Conesa.
  • Valcheta.
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.

El Alto Valle bajo alerta por tormentas: las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas son:

  • General Roca.
  • Este de El Cuy.

En Neuquén, por su parte, las zonas bajo alerta para este domingo a la noche son:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.



Temas

Alerta Meteorológica

Las Grutas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y hasta naranja en Neuquén y Río Negro para este domingo 25 de enero. El fenómeno meteorológico se aguarda para horas de la noche.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios