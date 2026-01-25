Se vienen las tormentas | Neuquén quedó bajo alerta y en Río Negro la advertencia se elevó a naranja
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para distintas partes del norte de la Patagonia. Se esperan abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y hasta naranja en Neuquén y Río Negro para este domingo 25 de enero. El fenómeno meteorológico se aguarda para horas de la noche.
Con respecto a la alerta amarilla, la misma indica que las tormentas estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h«. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.
Mientras tanto, el SMN detalló que la alerta naranja implica que las ráfagas llegarán hasta los 80 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada podrían escalar hasta los 45 milímetros.
Las zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas
- Costa y meseta de Adolfo Alsina.
- Costa y meseta de San Antonio.
- Conesa.
- Valcheta.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
El Alto Valle bajo alerta por tormentas: las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro
En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas son:
- General Roca.
- Este de El Cuy.
En Neuquén, por su parte, las zonas bajo alerta para este domingo a la noche son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
