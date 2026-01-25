Se vienen las tormentas | Neuquén quedó bajo alerta y en Río Negro la advertencia se elevó a naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y hasta naranja en Neuquén y Río Negro para este domingo 25 de enero. El fenómeno meteorológico se aguarda para horas de la noche.

Con respecto a la alerta amarilla, la misma indica que las tormentas estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h«. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Mientras tanto, el SMN detalló que la alerta naranja implica que las ráfagas llegarán hasta los 80 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada podrían escalar hasta los 45 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este domingo 25.

Las zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas

Costa y meseta de Adolfo Alsina.

Costa y meseta de San Antonio.

Conesa.

Valcheta.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

El Alto Valle bajo alerta por tormentas: las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas son:

General Roca.

Este de El Cuy.

En Neuquén, por su parte, las zonas bajo alerta para este domingo a la noche son: