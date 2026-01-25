Murió un joven de 21 años en un vuelco este domingo sobre la Ruta 250, entre Lamarque y Luis Beltrán

Un muerto luego de un vuelco en la Ruta 250, entre Lamarque y Luis Beltrán. Foto: Gentileza.

Un joven de 21 años murió en un accidente ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta 250, entre Lamarque y Luis Beltrán. Se dirigía hacia Choele Choel.

La víctima iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Viajaba sin acompañante.

Accidente en Ruta 250: la víctima era de Choele Choel

El comisario mayor Juan Bautista, jefe de la Unidad Regional IV de Policía de Río Negro, confirmó a Diario RÍO NEGRO que por el siniestro una persona de 21 años, oriunda de Choele Choel, perdió la vida.

Precisó que el hecho fue en el km 275, un punto entre Lamarque y Luis Beltrán. Ocurrió minutos antes de las 8. Según las primeras pericias, el joven perdió el control de la camioneta y volcó.

Hubo desvíos por el accidente sobre la Ruta 250

No habría otro vehículo involucrado en el accidente, indicaron a este medio desde la Policía. Se presume que el joven salía de un local bailable. Se continúa con la investigación.

En el sitio trabajó personal de tránsito de Pomona. Hubo desvíos mientras se hicieron las diligencias.