Quién era el mendocino que murió en el Mont Blanc en Francia

Gabriel Ansiaume, el enólogo mendocino de 39 años que murió tras caer durante un descenso en el macizo del Mont Blanc, era un reconocido profesional de la industria vitivinícola de Mendoza y había desarrollado distintos proyectos propios y junto a colegas.

El reconocido enólogo mendocino que murió en el Mont Blanc

La noticia de su muerte en Francia provocó conmoción entre sus compañeros de profesión, que lo recordaron por su pasión por el vino, su curiosidad y su permanente búsqueda creativa.

Según detalló Infobae, Ansiaume se había formado en la Universidad Maza, donde obtuvo el título de enólogo y posteriormente la licenciatura en Enología. Su carrera también incluyó una experiencia profesional en Francia, donde trabajó como asistente de enología en la región de Burdeos.

En Mendoza, participó de diferentes emprendimientos y proyectos vitivinícolas. Durante la pandemia impulsó junto a su amigo y colega Federico Vargas Arizu la línea Contrabando, producida en Bodegas Tierras Altas.

Pero uno de sus proyectos más personales fue Vinos Rattus, creado en 2023. El nombre estaba relacionado con el apodo “Rata”, que había recibido durante una experiencia de bullying y que decidió resignificar como parte de su identidad.

“Del bullying, a mi apodo, un grandísimo paso”, escribió al presentar la marca. También sostuvo que de aquella “rata” había heredado “la honestidad y la tenacidad”.

Dentro de Rattus desarrolló Polivalente, una línea que buscaba expresar la fruta, la añada y su propia mirada sobre cada vino. “Es libre de hacer lo que quiera”, definía Ansiaume sobre el espíritu de su creación.

Su muerte ocurrió durante un descenso en la Aiguille du Peigne, una cumbre de 3.192 metros.

Con información de Infobae