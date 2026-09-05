Dura derrota de la Selección Argentina en el debut del Mundial Sub 20 femenino

La Selección Argentina inició su camino en el Mundial Sub 20 femenino con una dura caída por 3-0 frente a Polonia. En el partido inaugural de la Copa del Mundo, las Albicelestes no pudieron con las anfitrionas y comenzaron su participación con el pie izquierdo.

En el primer tiempo, las dirigidas por Christian Meloni tuvieron algunas llegadas para abrir el marcador. Sin embargo, Oliwia Zwiazek convirtió el 1-0 para Polonia tras un flojo rebote de la arquera argentina. Rápidamente, llegó el segundo en una jugada con mala fortuna donde Annika Paz convirtió en propia meta.

Tras los dos mazazos, Argentina puso en aprietos a la defensa polaca, pero no pudo llegar al gol a pesar del buen manejo de pelota. En el tiempo de descuento del segundo tiempo, Polonia realizó un gran contrataque y Maja Zielinska puso el definitivo 3-0.

Un duro inicio para la Albiceleste, que tendrá revancha rápido. El próximo martes desde las 10:00 jugará la segunda fecha ante Benín. Cerrará la fase de grupos frente a México el viernes 11 a las 13:00.

La delegación completa de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.

A los octavos de final del Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. En total, 24 selecciones participan de esta cita mundialista y Argentina busca igualar su mejor posición histórica, que fueron los octavos de final conseguidos en Colombia 2024.