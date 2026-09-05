Explosiones en un cuartel militar de Bolivia: dos muertos, decenas de heridos y al menos siete desaparecidos

La explosión provocó la muerte de dos personas y decenas de heridos (Foto: Aizar Raldes)

Una potente explosión registrada en un depósito de mantenimiento militar sacudió a la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz, Bolivia. El episodio dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas, decenas de heridos y múltiples daños materiales en las viviendas linderas.

El trágico suceso tuvo lugar en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, una instalación clave del Ejército boliviano ubicada a aproximadamente 35 kilómetros de la sede de Gobierno.

Según las primeras informaciones brindadas por las autoridades locales, la detonación inicial se produjo a partir de la manipulación e inflamación de pirotecnia y pólvora negra almacenada en los galpones de la unidad.

Poco después de la primera explosión, se desencadenó un segundo estallido de mayor magnitud que provocó una gigantesca onda expansiva. El almacenamiento de estos elementos produjo una explosión masiva que daño toda la edificación derrumbando estructuras internas del cuartel y provocando la rotura masiva de vidrios en un amplio radio urbano.

La onda expansiva afectó seriamente el tendido eléctrico local, lo que provocó un apagón masivo en Viacha y obligó a las cuadrillas de bomberos y Defensa Civil a trabajar entre escombros y en condiciones de visibilidad reducida.

La explosión provocó la muerte de dos personas, 80 heridos y desaparecidos en los escombros

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, las dos víctimas fatales confirmadas corresponden a efectivos militares que prestaban servicios y se encontraban cumpliendo funciones dentro del predio al momento del accidente.

Por su parte, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que más de 80 personas debieron recibir atención médica urgente en distintos centros hospitalarios de El Alto y La Paz producto de laceraciones, esquirlas y traumatismos.

La Justicia de Bolivia inició tareas de investigación para hallar la causa de la explosión (Foto: Aizar Raldes)

Entre los lesionados trasladados se encuentran efectivos del Ejército, personal policial, premilitares y varios vecinos de la zona, incluyendo niños con cortes causados por el estallido de ventanales y la caída de mampostería.

Ante la caída de la edificación, las autoridades informaron de la desaparición de al menos siete personas, entre ellas miembros militares y civiles de la zona. El grupo de rescate y bomberos organizaron las tareas de búsqueda con vida en el lugar.

El gobierno inició una investigación para hallar a los culpables

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas y confirmó que instruyó una investigación técnica exhaustiva para determinar el origen del siniestro y revisar el cumplimiento de las normas de seguridad operacional.

Frente al riesgo de nuevos derrumbes o deflagraciones secundarias, los equipos de emergencia procedieron a evacuar de manera preventiva a las familias residentes en las manzanas adyacentes al recinto castrense.

En tanto, la Fiscalía abrió una causa penal bajo las carátulas de homicidio culposo y estragos, mientras peritos especializados y personal operativo del ministerio de Defensa continúan en el lugar para precisar el inventario de material afectado y cuantificar las pérdidas materiales.

Con información de CNN en español.