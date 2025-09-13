ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Quién era Hugo Rimmele, el ingeniero que murió y enlutó a Cipolletti: «Una huella imborrable», el pesar de Rodrigo Buteler

El intendente de Cipolletti dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales y reconoció el enorme legado que dejó en vida.

Redacción

Por Redacción

Dolor en Cipolletti por la muerte del ingeniero Hugo Rimmele.

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler dio a conocer una triste noticia esta semana que conmocionó a toda la región. En un posteo en redes sociales anunció la muerte del reconocido e histórico ingeniero Hugo Rimmele, quien dejó un legado «imborrable» en la ciudad y el Alto Valle.

El histórico ingeniero murió el jueves, el intendente de Cipolletti se encargó de comunicar la triste noticia con un posteo en su cuenta de la red social X. En el escrito expresó: «Con profundo pesar despedimos al ingeniero Hugo Rimmele. Un referente para Cipolletti y todo el Alto Valle, que dejó una huella imborrable a través de su trabajo, su compromiso y su visión de futuro».

Buteler recordó a Hugo como una persona que «dedicó su vida a proyectar y ejecutar obras» que fueron «fundamentales» y que «marcaron el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y la región».

«Su aporte como ingeniero y su vocación por el servicio público serán recordados por generaciones», resaltó.

Quién era Hugo Rimmele

Hugo Rimmele fue un ingeniero constructor cipoleño reconocido por su contribución al desarrollo urbano de la ciudad y el Alto Valle.

Ejerció la docencia en Neuquén y Cipolletti. A lo largo de su carrera proyectó y ejecutó numerosas obras de ingeniería, incluyendo el edificio Torino y el tonel de base radial más grande del mundo, declarado monumento histórico.

También tuvo una participación activa en diversas instituciones y en la preservación del patrimonio histórico de Cipolletti. Hugo era conocido también por la historia de su padre, del mismo nombre, quien llegó de Alemania a mediados de 1919 y se dedicó al trabajo rural en la zona.


