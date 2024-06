Quién era la mujer que murió en un choque sobre Ruta 7, en El Chañar: «Gracias por ser parte de mi vida»

Un trágico episodio en la Ruta Provincial sorprendió a los vecinos de San Patricio del Chañar durante la noche del sábado. Un mujer chocó contra un camión y no hubo nada que personal de salud pudiera hacer para salvarla. Sus familiares y amigos no salen de la conmoción, y comenzaron a despedirla con emotivos posteos.

Si bien el siniestro vial ocurrió durante la noche del sábado, no fue hasta este domingo que se logró conocer la identidad de la víctima fatal. Se trata de Marcela Torres, quién viajaba por la Ruta 7 a bordo de su auto, un Ford Ka.

Según trascendió la mujer por razones que aún se desconocen, perdió el control y al cruzarse de carril, impactó contra un camión. Lamentablemente, murió en el acto.

Durante el transcurso de este domingo se supo que la mujer era mamá de dos niños.

Emotivos posteos por la mujer que murió en un choque sobre Ruta 7, en El Chañar

A medida que la noticia sobre la muerte de la joven comenzó darse a conocer, sus amigas no pudieron salir de la conmoción y la despidieron en sus redes sociales.

Una amiga cercana de Marcela compartió una foto con la joven y escribió: «Siempre así amiga. Te voy a recordar así con esa chispa que siempre tenías. Quedó pendiente nuestro viaje a la cordi y tantas cosas más que soñamos hacer juntas. Te amo, siempre te voy a amar amiga, siempre en mi corazón».

Por su parte, otra amiga le dedicó un posteo en su cuenta de la red social Facebook. «La vida está empeñada en llevarse a grandes personas de mi lado«, comenzó y luego recordó: «Mi Marcelita, mi amiga de pequeñas con las que nos agarrábamos de las mechas y después llorábamos abrazadas, con la que trabajamos por primera vez juntas en una tienda y nos creíamos mil cuando nos pagaban».

«Ay amiga como duele esto, como duele que de lo que tanto te retaba y te pedía que vuelvas sana, fue lo que hoy te saco de mí vida. Dale fuerzas a tus hijitos, a tu familia para llevar este dolor», continuó con la publicación. «Gracias por ser parte de mi vida, por confiarme a Martina desde el momento en q te enteraste que estabas embarazada, gracias por las peleas también que nos hacían recapacitar y volver a unirnos y entender que ya éramos grandes, por las navidades juntas, por las risas, gracias infinitas por ser mí amiga. Te amo amiga, descansa en paz, acá t voy a recordar siempre», concluyó su mensaje de despedida y lo acompañó con una serie de imágenes donde se las puede ver juntas.