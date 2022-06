Recomiendan circular con extrema precaución en la ruta nacional 23

Desde las primeras horas de hoy, equipos de Vialidad Nacional trabajan intensamente en distintos sectores de la ruta nacional 23 con el objetivo de despejar la nieve y el hielo sobre la calzada, ante las precipitaciones níveas y fuertes heladas que se registran desde el pasado martes en gran parte de la Región Sur rionegrina.

En los últimos días se vienen registrando nevadas de distintas intensidades entre Los Menucos y Ramos Mexía, alcanzando en algunos sectores los 10 centímetros de altura, y entre Clemente Onelli y Dina Huapi. A la nieve se le suman fuertes heladas que generan formaciones de hielo en la calzada.

La ruta presenta sectores con nieve y con hielo. Foto: Héctor Fuentealba.

En el centro este de la región, se registran nevadas desde esta madrugada y el pronóstico anuncia nieve hasta mañana.

“La ruta está transitable con extrema precaución. Hay sectores con hielo y otros con una capa de nieve. Además las banquinas inestables por acumulación de nieve. Se esta trabajando en el despeje de la ruta y luego se va a trabajar en las banquinas” afirmaron desde Vialidad Nacional, en horas del mediodía.

Las mismas fuentes detallaron que en algunos sectores, en la zona de Ramos Mexía y de Pilcaniyeu, la calzada está cubierta con una fina capa de hielo. En Clemente Onelli, otra zona critica en esta época del año, se realizó el despeje de la nieve y se logró regar con solución salina antes de la fuerte helada que se registró anoche. La calzada está húmeda.

En Ramos Mexía nieva desde las 3 de la madrugada. Foto: Héctor Fuentealba.

Divididos en distintos grupos, equipos y trabajadores viales realizan tareas de despeje de nieve y regado de la calzada con solución salina entre Ramos Mexía y Pilcaniyeu.

Desde el organismo vial resaltaron la importancia de circular con extrema precaución y la obligatoriedad de portar cadenas.

“Estamos próximos a las vacaciones de invierno y seguramente el tránsito se va a intensificar. Hasta septiembre, la portación de cadenas es obligatoria. No el uso, pero si la portación. Es importante tenerlas. Ante un control de tránsito, si la policía se las pide al conductor y no las tiene, no va a poder continuar el viaje” señalaron.