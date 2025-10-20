Recuperaron en Cinco Saltos restos fósiles que se ofrecían ilegalmente en redes sociales

En un operativo realizado en la ciudad de Cinco Saltos, la Policía Federal logró recuperar restos fósiles que estaban siendo vendidos de manera ilegal a través de redes sociales. La investigación se inició luego de la denuncia de una vecina y, de inmediato, se notificó a la Secretaría de Cultura de Río Negro, que activó el protocolo correspondiente para garantizar el resguardo del patrimonio.

Como resultado del operativo, las piezas recuperadas fueron trasladadas y ahora se encuentran bajo custodia del Museo Provincial Carlos Ameghino, en Cipolletti.

La preservación de estos restos es fundamental, ya que constituyen bienes invaluables que conservan información esencial sobre la evolución de la vida en la Tierra y la historia de las culturas que habitaron la región.

Proteger el patrimonio es responsabilidad de todos: Cultura recuerda que vender fósiles es ilegal

La secretaría de Cultura recordó que la venta de restos fósiles y otros bienes del patrimonio cultural es ilegal y destacó la importancia del compromiso de la comunidad en la protección de estos recursos.