Regresó a las Malvinas y flaméo la bandera argentina para homenajear a sus compañeros caídos

A 44 años de la Guerra de Malvinas, el excombatiente Eduardo Canitrot regresó al archipiélago donde combatió en 1982 para cumplir una promesa personal. Junto a una de sus hijas, recorrió Puerto Argentino, el cementerio de Darwin y distintos escenarios del conflicto en una postal que emocionó a todos.

Canitrot es presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar e integró durante la guerra el Batallón Logístico 10 de la X Brigada de Infantería. Tenía menos de 20 años cuando llegó a las islas y permaneció allí durante el conflicto con el Reino Unido.

Cementerio de Darwin: el homenaje a un compañero caído en Malvinas

Uno de los momentos centrales del viaje ocurrió en el cementerio argentino de Darwin, donde Canitrot visitó la tumba de Pedro Larrosa, uno de sus compañeros durante la guerra. Frente a la cruz blanca que recuerda al soldado, cumplió la promesa que le había hecho hace más de cuatro décadas.

El excombatiente compartió imágenes del homenaje en sus redes sociales y escribió: «Cumplí con lo que te prometí, Pedro». También recordó a los soldados que murieron durante el conflicto y a quienes atravesaron las consecuencias de la posguerra.

En otra de sus publicaciones, Canitrot escribió: «Por los caídos, por los que quedaron aquí en las islas y en el mar, por los que no pudieron soportar y se quitaron la vida. Por todos los argentinos y argentinas que dieron, dan y darían su vida por esta bandera».

El viaje también incluyó una recorrida por Pradera del Ganso, Monte Kent y otros sectores donde estuvo durante la guerra.

Puerto Argentino y Monte Harriet, los otros puntos del homenaje argentino

Otro de los momentos ocurrió en Puerto Argentino, donde Canitrot recorrió las inmediaciones de un mástil que exhibe la insignia británica mientras sostenía una bandera argentina.

Durante la recorrida llevó la bandera nacional a distintos puntos del archipiélago. En Monte Harriet registró un video en el que se observa la bandera flameando. «Mi bandera no se arrodilla ante nadie», expresó el excombatiente.

Titulos relacionados con que flameó la bandera Regresó a las Malvinas después de 44 años y flaméo la bandera argentina para homenajear a sus compañeros caídos

Con información de Noticias Argentinas