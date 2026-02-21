¿Reposera si o no?: qué elementos están prohibidos y cuáles podés ingresar al predio de la Fiesta de la Manzana 2026

Ir a la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 es el plan definitivo de este fin de semana. El predio, ubicado sobre la calle Tronador, ya se va colmando de visitantes que se acercan a disfrutar de los foodtrucks, atractivos y, obvio, de los artistas de nivel internacional que se subirán al escenario mayor.

Con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar que la familia pueda disfrutar con tranquilidad, las autoridades locales confirmaron el listado de objetos que podrán trasponer los vallados de seguridad este sábado 21 de febrero.

El comisario González, a cargo del operativo, destacó que los controles en los ingresos serán rigurosos, especialmente en esta segunda noche donde la expectativa por ver a Emanero y Damas Gratis promete una concurrencia masiva.

Los elementos permitidos para la Fiesta de la Manzana 2026: comodidad ante todo

Para quienes planean pasar muchas horas frente al escenario, la respuesta es sí:

Reposeras y sillas plegables: están permitidas para que el público pueda disfrutar de los shows con comodidad.

están permitidas para que el público pueda disfrutar de los shows con comodidad. Conservadoras: también pueden ingresarse, pero estarán sujetas a una inspección obligatoria en los puestos de control antes de entrar al área principal.

Lo que tenés que dejar en casa para disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026

La normativa es tajante para evitar riesgos y situaciones de conflicto: