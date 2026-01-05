Riesgo de incendios en Río Negro: preocupación en el SPLIF por la cantidad de focos ígneos «evitables»

El Gobierno de Río Negro difundió este lunes el parte diario de riesgos de incendios por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera para mañana.

Personal del SPLIF, en coordinación con Bomberos, Protección Civil y organismos municipales y nacionales, trabajaron esta jornada en distintos focos de incendios en la Zona Andina.

En este marco, expresaron su creciente preocupación por la reiteración de incendios evitables, en un contexto de riesgo extremo y múltiples focos activos en simultáneo.

Además, advirtieron que una parte significativa de las intervenciones recientes está directamente vinculada a conductas negligentes, descuidos o incumplimientos de las prohibiciones vigentes.

También remarcaron que las condiciones actuales —altas temperaturas, sequedad y viento— favorecen la propagación extremadamente rápida del fuego, y que cualquier acción imprudente puede derivar en consecuencias graves e irreversibles.

Desde el SPLIF hicieron énfasis en la necesidad de «respetar estrictamente la prohibición total de hacer fuego, evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o igniciones y denunciar de inmediato cualquier columna de humo o indicio de incendio».

Además, se combatieron 2 incendios menores en zonas urbanas, ambos controlados rápidamente gracias a la intervención de los equipos y al aviso oportuno de vecinos.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «muy alto».

En la jornada de hoy, se registró un incendio de interfase en la cantera “Eva Perón”, en donde intervienen bomberos, el SPLIF, con móviles y combatientes, y Protección Civil; con el apoyo aéreo de un helicoptero y avión hidrante para reforzar tareas.

En la zona de San Cayetanito, se registró un foco que fue extinguido en horas de la tarde por el personal.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «extremo».

SPLIF El Bolsón aporta personal en Puerto Patriada (Chubut) y trabaja en un incendio de interfase en Loma del Medio (que ya fue controlado), con la invervención de 15 combatientes y seis moviles.

Índice de peligrosidad de incendios en Conesa y Guardia Mitre

Es «extremo».

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.