Abel Pintos emocionó al papa León XIV al cantar «La llave» en el Cottolengo Don Orione

El músico Abel Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al presentarse este lunes 9 de noviembre ante el papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown.

El artista interpretó su célebre tema «La Llave» acompañado por el coro de la institución, en el marco de la primera actividad oficial de la agenda del Sumo Pontífice en el país.

La presentación se llevó a cabo en el salón principal del establecimiento, donde el líder de la Iglesia católica permaneció sentado junto a los integrantes de su comitiva mientras seguía con atención la actuación. El cantante estuvo respaldado musicalmente por su hermano Ariel en guitarra, además de los jóvenes residentes y trabajadores que forman parte del coro del hogar, con los restantes músicos ubicados a un costado del escenario.

Visiblemente conmovido por la ocasión, el papa expresó su agradecimiento al concluir las distintas interpretaciones y los testimonios brindados por los residentes. «Gracias por la música«, manifestó el Sumo Pontífice durante el discurso que ofreció ante los presentes.

Foto: gentileza

El evento constituyó la primera escala de la visita pastoral de León XIV a la Argentina, un recorrido que también contempla diversas actividades institucionales y misas masivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján. La presencia del músico bahiense se destacó como uno de los números artísticos principales seleccionados para dar inicio al cronograma oficial en suelo argentino.

Abel Pintos emocionó al papa León XIV: cómo fue el evento

El arribo del Papa al lugar se produjo minutos antes de las nueve de la mañana, momento en el cual comenzó a tomar contacto directo con los residentes, trabajadores, autoridades locales y miembros de la comunidad religiosa. El establecimiento, fundado en 1935, alberga de manera permanente a cerca de 400 personas con distintas discapacidades, brindándoles asistencia y contención integral.

Minutos después de su llegada, se dio inicio al número musical encabezado por Abel Pintos. El músico se había referido a la importancia de la convocatoria y al profundo significado personal que le otorgaba participar en la visita papal. «No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe«, señaló el artista, al tiempo que destacó la relevancia de canalizar las emociones y entregarse a que las circunstancias se desarrollaran de manera natural.

Foto: gentileza TN

Asimismo, el artista valoró la elección del Pequeño Cottolengo Don Orione como punto de partida para las actividades del Pontífice en el país. Sostuvo que todos los seres humanos comparten la condición de hermanos e hijos de Dios, remarcando que la decisión papal de visitar la institución constituye un mensaje significativo para toda la sociedad.

El legado histórico de la institución y los regalos especiales

El Pequeño Cottolengo Don Orione reúne en su denominación las figuras de José Benito Cottolengo y Luis Orione, dos religiosos italianos dedicados históricamente a la asistencia sanitaria y social de sectores vulnerables. En 1832, Cottolengo fundó en Turín un refugio para personas enfermas, mientras que Orione impulsó una congregación con fuerte arraigo en la Argentina, donde actualmente se venera el corazón del religioso como una reliquia histórica tras su fallecimiento en 1940.

Foto: prensa Abel Pintos

Como parte de los preparativos para la ocasión, el intérprete bahiense encargó la fabricación exclusiva de tres guitarras acústicas personalizadas que llevan grabados el nombre y la firma de León XIV. Uno de los instrumentos fue entregado como obsequio directo al Pontífice, el segundo quedó en poder del establecimiento de Claypole como recuerdo de la visita, y el tercero se integró a la colección personal del músico.