Río Negro lanza una iniciativa para acreditar materias en febrero

El programa está destinado al acompañamiento de estudiantes que no han acreditado áreas de conocimiento de años anteriores. Foto: Gobierno de Río Negro.

Prepararnos Secundaria Activa es una propuesta del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro que permitirá a estudiantes de nivel secundario acreditar materias durante el mes de febrero. Según informó el Gobierno Provincial, el programa busca “garantizar el derecho a la educación secundaria” mediante una propuesta pedagógica adaptada al verano, que permita acreditar saberes prioritarios y dar continuidad a las trayectorias escolares.

El dispositivo está destinado a estudiantes del Ciclo Básico de Escuelas Técnicas, del Ciclo Orientado de las ESRN y de los ciclos Básico y Orientado de las Escuelas de Gestión Social. La propuesta contempla el abordaje de los mismos saberes definidos en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales, a través de mediaciones pedagógicas específicas y equipos docentes conformados para el período estival.

La Coordinadora del programa, Paula Quezada, explicó que se trata de un dispositivo orientado al acompañamiento de estudiantes que no lograron acreditar algunas áreas en años anteriores. “Este programa de verano está destinado al acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas secundarias que por algún motivo no han acreditado, es decir, no han aprobado algunas área de conocimiento de años anteriores”, señaló.

En ese sentido, precisó que las áreas alcanzadas son “Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Matemática y Exactas e Inglés”.

Respecto a la modalidad de cursado, Quezada indicó que “las y los estudiantes que se inscriban al programa van a cursar las primeras tres semanas en la plataforma Mi Escuela Virtual del Ministerio con clases sincrónicas vía zoom y van a haber docentes específicamente que van acompañar esos saberes prioritarios”. Además, agregó que “de la semana del 23 al 27 de febrero, van a acreditar esos saberes”.

Las inscripciones para estudiantes se realizan entre el 5 y el 15 de enero a través del formulario disponible. En paralelo, durante el mismo período, los docentes interesados pueden postularse a través de este link.

En relación al proceso administrativo, la coordinadora señaló que “esto se va a coordinar vía jerárquica con las direcciones de Nivel para que puedan mediante equipo supervisivo y equipo directivo, elevar las actas de acreditación de los estudiantes”.

Finalmente, Quezada destacó la relevancia del programa en el marco del acompañamiento a las trayectorias escolares y expresó que “pensamos en la unificación de un acompañamiento situado, real y que también permita habilitar otros tiempos, otras mediaciones pedagógicas y otras metodologías y prácticas de enseñanza para acompañar en otros tiempos de distinta forma a estudiantes”.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico prepararnosrionegro@gmail.com

Río Negro Bilingüe: continúa la preinscripción en enero

El Gobierno Provincial informó que el Programa Río Negro Bilingüe cerró 2025 con más de 7.300 personas preinscriptas y confirmó que durante enero continuará abierta la inscripción para iniciar la formación gratuita en inglés durante el primer trimestre del año.

Desde la Secretaría de Energía y Ambiente señalaron que la iniciativa se consolidó como una política pública que articula educación y desarrollo productivo “sostenible”, con el objetivo de ampliar oportunidades de formación y empleabilidad para jóvenes y adultos en la provincia.

La propuesta contempla un cupo inicial de 10.000 personas y, tras una primera implementación en la zona atlántica, amplió su alcance a localidades de la región cordillerana. La eventual incorporación de nuevas zonas será evaluada según la demanda registrada durante enero. La información y el formulario de preinscripción están disponibles en el sitio oficial del programa.