Río Negro y Neuquén adhieren a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por diabetes

Tal como se realiza desde 1999, este viernes se llevará a cabo la 25 edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). Durante toda la jornada, cientos de médicos oftalmólogos de todo el país atenderán de manera gratuita a pacientes diabéticos para detectar -o descartar- la presencia de retinopatía diabética, una enfermedad que puede llevar a la ceguera.

La atención consiste en realizar un fondo de ojo a los pacientes diabéticos que se presenten en las sedes. Se trata de un examen rápido e indoloro en el que se aplican gotas oftálmicas que dilatan la pupila y de esta forma, el oftalmólogo puede analizar las estructuras internas más importantes de la parte posterior del globo ocular.

Con el resultado, el paciente conocerá el estado de su salud visual y sabrá cómo proceder.

La campaña contempla a 87 centros oftalmológicos públicos y privados y estará coordinador por Guillermo Iribarren, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán e integrante de la Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera del CAO.

Los centros de salud donde se realizarán los chequeos gratuitos se pueden consultar en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025. Neuquén se suma a través del Centro de Ojos (COI) y Hospital Roldán; en Río Negro intervienen el Sanatorio San Carlos en Bariloche y el Centro Regina. Se atiende a los pacientes por orden de llegada.

Desde la organización recalcaron que el registro de las sedes «es un acto voluntario» y que «los médicos oftalmólogos que participan de esta campaña no perciben honorarios por su trabajo».

De qué se trata la patología

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina, una capa de nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función es percibir la luz e imágenes que llegan al cerebro. El daño en los vasos sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes.

Generalmente, no presenta síntomas en sus inicios. En paralelo, los riesgos de que los pacientes diabéticos desarrollen esta patología aumentan con el avance de la enfermedad y con un mal control de la glucemia.

La diabetes es la segunda causa de ceguera -la principal en personas de 25 a 74 años-. Según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), en Argentina existen alrededor de 4.000.000 de personas que padecen esta enfermedad, pero un alto porcentaje no lo sabe dado que muchas veces es asintomática o su padecer es silencioso.

Se estima que casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida.

Esta campaña se lleva adelante desde 1999 y desde entonces, se han atendido más de 45.000 pacientes diabéticos en forma gratuita. El 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad y fueron derivados para su tratamiento correspondiente. También se comprobó que el 1% de los pacientes presentaba ceguera por diabetes.

Los especialistas recomiendan realizar los controles oftalmológicos al menos una vez por año.

Al finaliza la consulta, después del fondo de ojo, los oftalmólogos advierten que el paciente tendrá la visión ligeramente borrosa durante una hora. Por eso, se recomienda no manejar vehículos y los adultos mayores y las personas con problemas de movilidad debieran ser asistidas por un acompañante durante todo el proceso.