Ruta 22: lluvia, tránsito cada vez con más demora, y vehículos que transitan por un tramo terminado pero no habilitado

Algunos tramos de la Ruta Nacional 22 se encuentran en perfecto estado, pero sin la habilitación para circular (Foto: Osvaldo Álvarez)

El tránsito en la Ruta Nacional N° 22 acumula cada vez más vehículos y tiempo de demora entre cada localidad del Alto Valle. Los constantes baches en el camino, sumado a las condiciones de lluvia y viento generados por el «Fenómeno de el Niño» provocan que el viaje de una ciudad a otra tome más tiempo de lo habitual. A la altura de Puente 83 cada vez más vehículos transitan por el tramo terminado pero no habilitado para evitar el embotellamiento.

En algunos sectores del camino, las obras avanzaron de forma exitosa pero no están disponibles para el acceso diario. Mientras tanto, cada día cada vez más conductores suben a este carril para avanzar más rápido y llegar a tiempo a su destino.

Un camino terminado pero no habilitado: el truco de los conductores para ahorrar tiempo

En la intersección de Puente 83 en el acceso a Cipolletti se presenta un escenario oportuno para los transeúntes. Un tramo de las obras de la Ruta Nacional 22 cuenta con la calzada asfaltada y en buenas condiciones, pero sin la habilitación oficial para su circulación.

Diario RÍO NEGRO recorrió la zona y registró cómo varios vehículos de distinto rodado optaban por salir de la colectora, subir a la calzada y avanzar varios metros hasta el siguiente acceso para retomar a los pasos auxiliares. Con el acceso permitido para transitar, se lograría aliviar una gran parte de los embotellamientos que ocurren entre Cipolletti y Allen.

A pesar de no estar disponible oficialmente, cientos de vehículos particulares, camiones, colectivos e incluso bicicletas deciden tomar estos metros de la ruta sin habilitar para evitar los enormes embotellamientos que se producen a diario.