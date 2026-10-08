Proponen exigir exámenes toxicológicos a los candidatos a cargos provinciales en Neuquén

El proyecto ingresó esta semana a la Legislatura y tomó estado parlamentario. Foto: Cecilia Maletti.

Los diputados provinciales Darío Peralta y Darío Martínez (UxP) presentaron un proyecto de ley para extender los exámenes toxicológicos obligatorios a los candidatos a cargos provinciales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Peralta explicó que la iniciativa busca cubrir un vacío legal entre los requisitos exigidos para postularse a un cargo público y los previstos para ejercerlo, de cara al próximo año electoral.

Proyecto de ley: qué establece y cuándo sería tratado

«Cuando empezamos a hacer los exámenes en la Legislatura vimos que quienes pretenden ser candidatos no son alcanzados. Nos parecía importante que quienes aspiren a ese cargo electivo ya vengan con el estudio negativo de los exámenes toxicológicos«, detalló Peralta.

El diputado contó que el proyecto ingresó esta semana a la Legislatura y tomó estado parlamentario, pero el oficialismo no acompañó el pedido de tratamiento preferencial en comisión.

«Vamos a insistirle al presidente de la comisión A que lo podamos discutir rápidamente para que no se nos vayan los plazos, entendiendo que capaz se adelantan las elecciones«, remarcó.

Y agregó: «Llamaremos a la Justicia Electoral provincial para ver qué mecanismo interpretan ellos que tenemos que incorporar. Probablemente lleve más de 30 o 40 días de tratamiento hasta que pueda ser aprobado, si es que el oficialismo tiene ganas. Estaríamos hablando de noviembre«.

La propuesta agrega el artículo 68 bis a la Ley 3053, de Sistema Electoral provincial, que propone como requisito que ningún postulante a cargos electivos pueda oficializar su candidatura sin un resultado negativo de sustancias psicoactivas prohibidas.

La Ley 3531 establece los exámenes toxicológicos obligatorios como requisito para permanecer en cargos públicos. Sin embargo, el control alcanza a quienes ya ejercen funciones y no a quienes se postulan.

La iniciativa busca que el requisito toxicológico no opere solamente una vez asumido el cargo, sino antes de que una candidatura sea oficializada.

«Si no lo cumplís todos los requisitos porque te da positivo el examen toxicológico, automáticamente esa persona no puede participar de las elecciones«, remarcó el diputado.

Precisó que el procedimiento mantendría las garantías previstas por la legislación vigente, entre ellas la posibilidad de contraprueba, el derecho de defensa y la confidencialidad de los resultados.

La Justicia Electoral sería la autoridad de aplicación de la ley y establecería la institución donde se realizarían los testeos. Ante un resultado positivo, se aplicaría el mecanismo de sustitución de candidatos contemplado en el artículo 73 la normativa electoral.