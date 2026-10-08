Innovation Campus Day en Neuquén: reflexiones sobre IA, emociones y productividad

El Innovation Campus Day reúne a profesionales, empresas y emprendedores este jueves 8 de octubre en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén, para dialogar sobre innovación e inteligencia artificial (IA). La jornada pretende ser el puente entre IA Week de 2026 con la edición prevista para mayo de 2027. «Es un hito que une las dos», señaló Marcela Messineo, coordinadora del Edificio ENE y referente de iniciativas de IA.

«Todos los que vienen se llevan herramientas», destacó Diego Manfio, líder de Ingeniería SIMA y referente del Polo. Para él, el encuentro propone revisar cómo afrontar los cambios tecnológicos y superar las resistencias que aparecen en las organizaciones, incluso en sectores conservadores.

Messineo subrayó que la propuesta no se limita a la energía: combina innovación, IA e inteligencia emocional (IE). Sostuvo que la automatización puede liberar tiempo para la creatividad y la vida personal, aunque requiere supervisión. «Es una aliada para delegar, siempre bajo control y mirada humana», enfatizó.

Un auditorio repleto en busca de soluciones para el trabajo cotidiano en Neuquén

Romina Cerdán es licenciada en Recursos Humanos y responsable de Networking Consultoría. Asistió a la jornada en busca de habilidades para optimizar tiempos, sin relegar las habilidades humanas. Integra desde hace cuatro meses el IA Lab, una comunidad del Polo Tecnológico que aborda problemas por áreas. Sobre la IA, remarcó que «no es ni mala ni buena, es una herramienta».

Karina Mas Roca, licenciada en Recursos Humanos y máster en Inteligencia Artificial, está al frente de la consultora Talento IA. Creó una aplicación que permite cargar un currículum a través de un formulario o una página web. La IA extrae los datos y los organiza en una base con campos separados, para facilitar la tarea del reclutador y evitar que quien busca empleo deba completar su información dato por dato. «Le resolvés el problema a las dos partes«, explicó. Se acercó al Innovation Campus Day para seguir fortaleciendo conocimientos.

Gabriela Albornoz, dueña de la empresa de catering Encuentros y Sabores, llegó con una necesidad concreta: mejorar su estrategia de marketing. Integra las áreas de Recursos Humanos y Producción Creativa del IA Lab y espera aplicar lo aprendido en su emprendimiento. «Vengo a buscar herramientas», comentó.

Sol Buschiazzo, consultora en estrategia de marca y relacionamiento institucional, puso el foco en la actualización profesional. «Son temas que ya están vigentes y sino te quedás afuera, advirtió. En la vertical que lidera junto con Iliana Temi y Maru Reyes, presentó demostraciones de un radar de financiamiento y una herramienta de vinculación inteligente.

Las programadoras Leana Brotsky y Eugenia Ruiz aportaron otra perspectiva. Brodsky utiliza IA para tareas complejas y destacó su efecto sobre la productividad. Ruiz, en su primer encuentro de este tipo, remarcó los límites del apoyo académico: «Es una herramienta, no es el total del trabajo». Hace algunos años, ambas desarrollaron durante su formación una aplicación sobre salud femenina, sin IA. Comentaron que, seguramente, les hubiera facilitado la tarea.

Polo Científico Tecnológico en Neuquén. (Foto: Flor Salto).

Innovation Campus Day en Neuquén: hacia una «mente innovadora»

Carlos Osorio, profesor de la Universidad de San Andrés y director de su Master in Business Innovation, abrió la ronda de oradores. Expuso su trabajo sobre la mentalidad innovadora. Como doctor por el MIT y con formación en Harvard, analizó más de 300 procesos de innovación en 22 países.

Su propuesta articuló cuatro dimensiones: creer que las capacidades pueden desarrollarse, valorar la incertidumbre y el aprendizaje, activar las competencias propias y sostener la motivación ante la frustración. Así, la «mente innovadora» se trata de «una manera de responder a situaciones difíciles».

Con guías y fotocopias, puso a todos los asistentes a escribir y reflexionar sobre sus propias conductas y actitudes frente a los conflictos. Hasta se llevaron tarea para la casa con actividades de acá a dos semanas.

Sostuvo que la IA puede ser una gran herramienta para desarrollar ideas innovadoras, pero advirtió que la delegación excesiva puede afectar la creatividad. «Cuanto más nuevo o más novedoso sea el problema, mayor control tiene que tener el humano», señaló.

Innovation Campus Day en Neuquén: de la idea a la aplicación propia

Fabricio Guaglianone, arquitecto de soluciones de IA y emprendedor tecnológico, siguió en la ronda de oradores. Propuso pasar de la reflexión a la práctica, a través del caso de un alumno que creó una aplicación web con ChatGPT, aun sin conocimientos de programación.

El disparador fue un productor agropecuario que, tras una de sus clases, creó una herramienta para consultar variables de su negocio, como precios y gastos de combustible. Guaglianone aclaró que estas primeras aplicaciones no son necesariamente robustas y pueden presentar riesgos de seguridad.

Para el especialista, la facilidad técnica no sustituye el criterio ni la capacitación. La idea, la estructura y las decisiones deben permanecer en manos de las personas, mientras la IA aporta «la fuerza bruta» para concretarlas. «Uno tiene que decidir todo lo que va a hacer», enfatizó.

Habilidades, talento local y un cierre para compartir en Neuquén

La agenda continúa con «Future Skills Map», de Analía Tarasiewicz y Herno Gómez, de Alianza TARGO, para diagnosticar habilidades y proyectar acciones a 90 días. También participan Javier Peña, director ejecutivo de CIFET, Macarena Abril Lazcano y Natalia Tumbarino, con propuestas vinculadas a robótica y tecnología.

Tras las actividades, previstas hasta las 19, el DJ neuquino Gabee estará a cargo del sunset musical hasta las 23, con acceso independiente. Para Manfio, esos espacios completan el aprendizaje: «No es solo escuchar, sino interactuar«. Messineo destacó la apuesta por visibilizar a los referentes de la región: «Es impresionante el talento local».