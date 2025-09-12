El cronograma de las actividades que restan por el aniversario de Neuquén: los detalles del desfile este sábado

Empezaron los festejos por el 121° aniversario de la ciudad de Neuquén. Este viernes fue la apertura de la Feria del Libro y se formalizó la fecha en el que empezará a operar el Polo Tecnológico. Las actividades continúan este fin de semana. Acá te dejamos el cronograma con todos los horarios.

En horas de la mañana, se inauguró la nave uno del en el Polo Científico Tecnológico en donde a funcionar el Instituto de Vaca Muerta.

Después, a las 14, empezó la Feria del Libro, la cual estará abierta durante 10 días en marco de la celebración.

El evento que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) cuenta con más de 100 stands, expositores, auditorios, un espacio para las infancias, un sector para la juventud y un escenario para actividades infantiles, trayectos formativos para docentes y un espacio gastronómico en el Parque Central.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la feria es importante porque se enmarca en los 100 años del nacimiento de Marcelo Berbel.

Desfile por los 121 años de Neuquén: horarios, lugar y todos los detalles

Este sábado la ciudad se viste de fiesta para celebrar su 121° aniversario con un gran desfile cívico militar.

El desfile contará con la participación de más de 100 agrupaciones de la ciudad, incluyendo clubes, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región.

Se llevará a cabo en la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr. El evento comenzará a las 14 y se estima que se extenderá por varias horas, finalizando alrededor de las 18.

Esta calle fue seleccionada como escenario del desfile para celebrar las obras de infraestructura de la ciudad.

Esto incluye la finalización del asfaltado de la Obrero Argentino hasta el río y la inauguración de la última parte del Paseo Costero sobre el río Limay, que tuvo lugar en el Club Independiente.

Pasqualini recordó que el desfile cívico militar del año pasado se realizó en el oeste de la ciudad, sobre calle Necochea, y que la decisión de hacerlo en el este de la ciudad este año se tomó para continuar descentralizando los eventos.

“Es un honor celebrar un nuevo aniversario de Neuquén, una ciudad que nos llena de orgullo. Los esperamos a todos para compartir este momento tan especial, donde reafirmamos que somos la capital que más crece”, dijo el intendente Mariano Gaido.

Cómo sigue el festejo del aniversario de Neuquén: más inauguraciones y hasta el lanzamiento de la Fiesta de la Confluencia 2026

Además del desfile cívico-militar, este sábado a partir de las 10 el municipio inaugurará el Balcón del Valle con sus nuevos miradores a partir de las 10. Luego, el lunes la agenda continúa con la entrega de 418 lotes con servicios en el barrio Z1.

Por último, los festejos por el aniversario terminarán el próximo lunes 22 de septiembre con el lanzamiento oficial de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Desde el municipio informaron que una productora se encarga de las contrataciones y trabajan en conjunto para armar la grilla de artistas. Asimismo, informaron que la lista será oficializada en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre.