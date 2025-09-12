Alerta en Neuquén y Río Negro por lluvia y viento este sábado: los peores horarios y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Neuquén y Río Negro para este sábado por lluvia y viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, ambas provincias se verán afectadas por «lluvias de variada intensidad» y algunas localmente fuertes.

«Se estiman, especialmente en zonas más altas, valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm pudiendo ser superados de manera puntual», detallaron y añadieron que no se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud.

Foto: SMN.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En Neuquén la alerta rige la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar y Los Lagos.

En el sur de Alumine, Huiliches y Lácar se aguarda que la lluvia empiece en horas de la madrugada y continúe por la mañana. En Los Lagos, las precipitaciones serán sólo durante la madrugada.

Por otra parte, en la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín habrá fuertes lluvias sólo durante la mañana.

Mientras tanto, en la provincia rionegrina la alerta afecta a Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, y se aguarda que la lluvia ocurra durante horas de la madrugada.

Alerta por viento en Río Negro

El SMN también emitió alerta por viento en toda la costa atlántica de Río Negro: «El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h«.

Tanto en la costa de Adolfo Alsina como de San Antonio se espera que el peor horario sea durante la madrugada.



