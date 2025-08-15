ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Sábado nublado en Neuquén y Río Negro: en qué parte del Alto Valle esperan temperaturas bajo cero

Qué va a pasar con el viento mañana, según el pronóstico del tiempo.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo Matías Subat.

Se aguarda un sábado nublado en Neuquén y Río Negro. Si bien las tardes parecen hasta casi primaverales, el pronóstico sigue marcando temperaturas bajo cero. Qué va a a pasar con el viento mañana, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En la ciudad de Neuquén y alrededores, para mañana se espera una jornada con el cielo mayormente cubierto y una máxima de 16°C. A su vez, el viento provendrá desde el norte a casi 20 km/h.

Por la noche, la temperatura bajará a los 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste y aumentará su impacto acompañado por ráfagas superiores a los 30 km/h.

Fuente: AIC.

Mientras tanto, en General Roca y alrededores se aguarda un día sin un rayo de sol y con una máxima de 15°C. El viento también acompañará desde el norte a más de 20 km/h.

Por la noche, la mínima será de -1°C, mientras que el viento cambiará de dirección al noreste y las ráfagas aumentarán su velocidad a 35 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la cordillera este sábado

En Bariloche, se aguarda un sábado parcialmente nublado, con una máxima de 10°C durante la tarde y una leve brisa proveniente del oeste.

Por la noche, la mínima bajará a 4°C y el cielo estará totalmente cubierto, aunque no pronosticaron precipitaciones. Mientras tanto, el viento cambiará de dirección hacia el noreste.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, la máxima para mañana es de 8°C, con un cielo parcialmente nublado, y durante el día se sentirá una leve brisa desde el noreste.

Por la noche, la mínima será de 2°C, mientras que la brisa cambiará de dirección hacia el este.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar la costa atlántica este sábado

En Viedma se aguarda un sábado nublado con una máxima de 15°C, que estará acompañado por viento desde el este a casi 30 km/h, con ráfagas que rozarán los 40 km/h.

Por la noche, la mínima será de -2°C, mientras que el viento cambiará de dirección al norte, aunque las ráfagas mantendrán la velocidad del día.


