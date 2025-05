Salud mental materna: cuatro de cada diez mujeres necesitan atención psicoemocional perinatal

En la Semana Mundial del Parto Respetado, es necesario hablar también de salud mental materna y poner al descubierto los vaivenes emocionales a los que se enfrentan quienes ponen el cuerpo para gestar, parir, alimentar, cuidar y criar sin descanso, todos los días.

En medio de la alegría y la felicidad de la llegada de un recién nacido tras un embarazo deseado; también subyacen contradicciones, claroscuros, que necesariamente deben ser abordados de manera específica.

Las frías estadísticas muestran una realidad poco conocida: cuatro de cada diez mujeres van a manifestar algún problema de salud mental o de salud psicoemocional durante el embarazo o en el primer año luego del parto.

La psicóloga perinatal de Roca, María González Grané, aportó estos indicadores a Diario RÍO NEGRO y sumó uno especialmente preocupante: el 80% de las mujeres gestantes o puérperas que necesitan atención en salud mental no son diagnosticadas y no reciben el acompañamiento profesional y los tratamientos adecuados.

María González Grané, psicóloga perinatal. Foto: gentileza Florencia Rubio.

Ansiedad gestacional, depresión gestacional, ansiedad postparto, depresión postparto, psicosis puerperal y trastorno de estrés postraumático (sobre todo en personas que fueron víctimas de violencia ginecobstétrica), son solo algunas de las psicopatologías perinatales que pueden padecer estas personas.

De origen salteño, González Grané contó que está radicada en Río Negro. En Roca, la ciudad que eligió para vivir, fundó y actualmente dirige el espacio “Sabía Vida”, un centro de psicología perinatal y familiar, inédito en la provincia, que día a día recibe a cientos de usuarias y familias desde el año pasado.

Para la profesional, se suma al malestar psíquico y emocional cuando «no hay una red de contención, de acompañamiento y de apoyo, cuando hay vulneración de derechos en salud perinatal en general y en salud mental perinatal particularmente”, dijo.

Agregó que también se genera malestar psicoemocional cuando no está la posibilidad de acceder a un sistema de salud que pueda brindar un acompañamiento desde la prevención, la atención, el seguimiento y un abordaje integral.

A todo ese malestar y sufrimiento que se padece, hay factores de riesgo y agravantes que están vinculados al contexto, la situación económica y las dificultades para acceder al sistema de salud.

Se suma al dificil panorama que son escasos los profesionales de la salud mental (psicólogos y psiquiatras) formados específicamente en este campo: la salud mental perinatal.

Esta referente en particular, tiene un máster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas y es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Su formación se focaliza en la psicología sistémico-familiar y la psicología perinatal aunque cuenta con una larga trayectoria profesional vinculada a la Psicología Comunitaria, al Acompañamiento a Personas Víctimas de Violencia de Género, Primeros Auxilios Psicológicos y Atención en Crisis, de la Universidad de Barcelona.

La violencia ginecobstétrica deja marcas

Sobre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia ginecobstétrica en particular, María González Grané dijo: “Tiene consecuencias e implicancias no solamente en la salud mental o en la salud psicoemocional, sino en la salud integral en general” y no solo para la persona que la atravesó sino para sus bebés y sus familias.

“Las consecuencias de la violencia ginecobstétrica a nivel psicológico y emocional no solamente tienen implicancias a mediano plazo, sino también a largo plazo». María González Grané, psicóloga perinatal Roca.

«Muchas veces conllevan situaciones muy complejas”, aseguró la psicóloga. Requieren de un tratamiento psicoterapéutico perinatal y depende del caso, en algunas personas se indica la prescripción de psicofarmacología adecuada a la etapa perinatal.

Además, dijo que esto impacta en la actividad laboral por lo que en ocasiones es necesario prescribir licencias en el caso de que la víctima trabaje en relación de dependencia. “Cuando hay trabajos informales o autónomos se complejiza aún más, entonces la variable económica y social tiende a volver mucho más compleja la situación”, aseguró.

Para González Grané, otra complejidad es la de acceder a un sistema de salud que brinde atención en salud mental perinatal, lo cual hace que muchas veces las personas víctimas no reciban un diagnóstico específico y por lo tanto no tengan el acompañamiento terapéutico que necesitarían.

A partir de esto se pueden desatar dificultades en el vínculo temprano, en la lactancia humana, calidad de vida y a nivel físico, puede haber secuelas que imposibilitan pensar en gestaciones futuras o que ponen en riesgo de manera directa la salud física y mental de las víctimas de este tipo de violencia.

La nacesidad de políticas públicas de salud mental perinatal

Además de la importancia de la visibilización de la salud mental materna, González Grané planteó que es fundamental la concientización hacia toda la comunidad y el diseño e implementación de políticas públicas, gubernamentales que tiendan a la “protección de derechos en salud mental perinatal”.

A esto no escapa la gestión de la salud pública en general: “Contar con atención profesional adecuada con formación en asistencia en salud psicoemocional perinatal”, dijo Grané. Además, la creación de redes para el acompañamiento a personas con capacidad de gestación durante todas las etapas: preconcepción, embarazo, parto y puerperio.

Día Mundial de la Salud Materna: una fecha para visibilizar

Hace diez años, a nivel internacional se conmemora un día específico sobre la salud mental materna. Impulsado por la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (Mares) desde 2016 se celebra cada primer miércoles de mayo de todos los años.

La psicóloga de Roca contó que esta efeméride surge con el propósito de concientizar sobre estos problemas de salud mental en las maternidades.

“Se busca que más mujeres y familias puedan buscar ayuda profesional en la etapa perinatal, recibir tratamientos o terapias adecuados a la situación de salud psicoemocional específica de la que se trate y, minimizar el malestar, el sufrimiento, mejorando la calidad de vida en general”, aseguró González Grané.

Qué es el centro de psicología perinatal «Sabia Vida»

“Sabia Vida” es un centro con asistencia profesional interdisciplinaria. Abrió sus puertas con un espacio físico en Roca en junio del año pasado. Existía desde 2018 en el entorno digital, cuando la psicóloga María González Grané lo fundó con propuestas virtuales.

Foto: gentileza Florencia Rubio.

“Brindamos acompañamiento en salud psicoemocional durante el ciclo vital perinatal”, comentó. Eso incluye varias etapas: la preconcepción (antes del nacimiento), el embarazo, los partos (fisiológico vaginal o cesáreas), el puerperio o postparto, los entornos tempranos de crianza, la primera infancia hasta los cinco años de vida. Además, asisten a personas que deciden no maternar y no paternar.

El equipo está conformado actualmente por diez profesionales, entre ellas psicólogas especializadas, una psiquiatra, puericultura, licenciada en Obstetricia y doulas.

“Tenemos el gusto de ser hasta ahora el único centro en toda la provincia de Río Negro que está específicamente estructurado y pensado para brindar asistencia psicoemocional perinatal a la comunidad”, comentó González Grané y dijo: “es algo que como equipo nos enorgullece”.

Lo primero que hacen desde el equipo es recepcionar a la persona que acude al espacio terapéutico, se hace una evaluación general y a partir de ahí se determina cuál sería el tratamiento adecuado, si es por el lado de la psicoterapia perinatal o si es necesario realizar un tratamiento conjunto, derivación o interconsultas. “Trabajamos de manera integral”, subrayó la fundadora.

También cuentan con un área académica de formación y capacitación; y promueven la investigación dentro del área de psicología perinatal y familiar, como un pilar fundamental para el ejercicio ético profesional en territorio.

Equipo completo

María González Grané – Lic. en Psicología

Natalia De Marco -Lic. en Psicología

Yvana Cornejo – Psiquiatra Perinatal

Laura Quinteros- Puericultora

Deby Astorga -Profesora de yoga y Doula

Flora Merino Parra -DTM y Doula

Cintia Sandoval – Lic. en Psicología

Cintia Pérez –Lic. en Psicología

Priscila Barreto- Lic. en Obstetricia

Daniela Gómez – Doula y Cantoterapeuta perinatal