Sociedad

Sin Tren del Valle entre Neuquén y Cipolletti por un choque contra el puente ferroviario sobre la Ruta 151

Este lunes el servicio está suspendido. Por el impacto, hubo un desplazamiento de la estructura.

Redacción

El tren del Valle une Neuquén con Río Negro. Foto: Archivo

Desde el Tren del Valle comunicaron que este lunes 27 de octubre está suspendido el servicio entre Neuquén y Cipolletti. Hubo un nuevo choque sobre el puente ferroviario sobre la Ruta 151.

Por el impacto hubo un nuevo desplazamiento del puente ferroviario. Esto ocasiona que en el inicio de esta semana no hayan viajes del tren entre ambas provincias.

Además señalaron que hoy funcionan los servicios entre Plottier y Neuquén con un diagrama especial.

Un choque la semana pasada sobre la Ruta 151

El lunes pasado hubo un choque sobre la Ruta 151 cerca del ingreso a Ferri, a pocos kilómetros de Cipolletti.

 Fue entre un camión, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux. Por el accidente, por un momento el tránsito fue desviado por un camino rural.


Temas

Cipolletti

Ruta 151

Tren del valle

