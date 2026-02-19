Sismo en Mar del Plata: reportaron un temblor de 4.9 en el Mar Argentino este jueves

La ciudad de Mar del Plata fue alcanzado por un sismo de 4.9 en la escala de Richter, según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El fenómeno no dejó heridos ni daños materiales considerables hasta el momento.

Los registros demostraron que el temblor se registró a las 8:15 en medio del Mar Argentino, con epicentro a 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia. Desde especialistas del servicio geológico no advirtieron de posibles réplicas en la región.

El geólogo Federico Isla destacó que la magnitud del suceso no fue de carácter peligroso y que el centro del mismo se situó en el Océano: “no se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar”. explicó Isla.

Debido a la distancia entre la ciudad con el centro del movimiento de las placas tectónicas, el fenómeno fue presenciado por algunos vecinos en reposo de Mar del Plata y Sierra de los Padres. Localidades más apartadas no registraron la alerta.

Los registros y alertas por el sismo

según el reporte difundido por Inpres, el sismo detectado en Mar del Plata fue registrado dentro de la categoría de intensidad III (Muy débil), por lo cual no significó un peligro a considerar para la comunidad costera.

Una vez se presentó el suceso, el sistema de alertas sísmicas de Android dio aviso del fenómeno con el envío de una notificación pocos minutos después del evento a cada dispositivo. Los usuarios recibieron la alerta con el siguiente mensaje:

“terremoto de magnitud aproximada 4,3 a unos 30 kilómetros de Miramar, registrado a las 8.16″.

El sitio especializado en actividades sísmicas, Volcano Discovery, afirmó que: “La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”.

Los antecedentes naturales en la región

Los fenómenos naturales tienen en vilo a la comunidad costera de Mar del Plata y alrededores. El sismo de 4.9 fue un suceso inofensivo para muchos aspectos pero que puede dar señal a nuevas movilizaciónes tectónicas o sucesos naturales en la región.

Un hecho fatal cercano ocurrió el pasado 12 de enero en Santa Clara del Mar, donde un meteotsunami impactó a decenas de turistas en la Costa Atlántica, dejando un saldo fatal de un joven de 29 años, quien murió como consecuencia de una ola gigante.