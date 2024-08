Solange Musse, a cuatro años de su muerte: «Se nos están riendo en la cara», dijo su papá

Se cumplen cuatro años de la muerte de Solange Musse la joven que falleció de cáncer durante el confinamiento por COVID-19 y que su familia no pudo despedir por las restricciones impuestas por el gobierno nacional durante la pandemia. Su padre Pablo Musse vive en Plottier y en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, apuntó contra Alberto Fernández y la gestión de la pandemia en general.

«Después de cuatro años, sigue la causa parada», relató Musse. Explicó que, en estos cuatro años, la causa rebotó entre la Justicia Federal, la Justicia cordobesa y la Corte Suprema.

Reclamó que es «una causa que tiene fotos, videos, testimonios, tiene todo para comprobar privación ilegítima de la libertad y falla en el cumplimiento de función pública», además de que a Solange se le «negó el derecho al último adiós».

El padre de Solange contó que ella estaba en Córdoba desde febrero de 2020 haciendo un tratamiento alternativo para combatir su cáncer. En un desafortunado giro, su madre volvió a Neuquén para llevar el auto que había quedado en Córdoba después de otro viaje. Justo durante ese viaje fue que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria.

Al ser consultado por su opinión respecto a los videos que surgieron de Alberto Fernández, Musse dijo: «tanto nosotros como las miles de familias que pasaron por esto vimos primero la fiesta de Olivos, después los velorios de Maradona y Meoni. No respetaron los protocolos que ellos mismos habían hecho».

Musse contó, en el marco del aniversario por la muerte de Solange, que tuvieron un acto conmemorativo en Comodoro Py. «La Justicia es injusta, es para otros y para nosotros no«, expresó. Adelantó que un miércoles por mes habrá un testimonio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación sobre todo lo que pasó en pandemia.

«En realidad no sabemos por qué si ellos no se encerraron, no respetaron los protocolos y no les pasó nada. Gente que falleció de cáncer y le pusieron Covid, todo un negocio para los políticos cuando realmente la sociedad la pasó recontra mal respecto de esta comunicación», declaró.

En relación a la causa judicial precisó que de cuatro imputados se desestimaron dos y quedaron otros dos: «el director del hospital y una trabajadora social de Río Cuarto que supuestamente fueron los que tomaron la decisión de no permitile el ingreso y hacerloregresar de Córdoba a Neuquén», dijo.

