Su bebé «no respiraba» y corrió por ayuda: la desesperación de una madre y el rápido rescate de un policía de Allen

Personal de la comisaría 33 de Allen presenció unos de los momentos más angustiantes el martes, cuando una joven madre llegó pidiendo ayuda con su bebé de un año en brazos. La mujer manifestaba que su hija había dejado de respirar y por fortuna, la rápida acción de un efectivo fue fundamental para salvarle la vida.

Era pleno mediodía cuando la mujer se presentó totalmente angustiada en la dependencia policial de Allen. Estaba con su bebé de aproximadamente un año en brazos que ya no presentaba signos respiratorios.

La joven contó que estaba en el Consejo Deliberante cuando notó que su hija no podía respirar y ante la desesperación, decidió correr hasta la comisaría más cercana. En el lugar se encontraba el cabo Julio César Parada quien actuó de forma inmediata y tomó a la pequeña en sus brazos para auxiliarla.

El acto heróico de policía que le salvó la vida a la bebé

Desde la Policía de Río Negro informaron que fue necesario que a la pequeña se le practicara maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ya que, tal como manifestó la madre, «no respiraba».

Luego de unos minutos, el efectivo logró que la beba expulsara flemas y pudiera recuperar la respiración poco a poco.

Si bien la pequeña ya podía respirar, la Policía decidió trasladarla al hospital local junto a su padre para que recibiera la atención médica correspondiente. Mediante una publicación oficial, la Policía confirmó que actualmente la pequeña «se encuentra fuera de peligro».