Susto en el aeropuerto de Aeroparque: hubo demoras y cancelaciones de vuelos por una valija sin dueño

Más de una hora de espera se registró en el Aeroparque Jorge Newbery este miércoles debido a un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando personal de la estación aérea detectó una valija sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional. Hubo demoras en los vuelos.

Protocolo de emergencia en Aeroparque

Según indicó Noticias Argentinas se trató de un protocolo de emergencia. El área desde el mostrador 20 al 40, fue despejado por completo por prevención.

Mientras duró el procedimiento, los vuelos que debían llegar como los que estaban por salir fueron cancelados o demorados.

Desde Clarín señalaron que luego que se corroboró que fue una falsa alarma, las operaciones retomaron la rutina habitual.

Nueva conexión aérea en Argentina desde el aeropuerto de Ezeiza

A escasas jornadas del vuelo inaugural, la Subsecretaría de Transporte Aéreo emitió el aval regulatorio definitivo que faculta a China Eastern Airlines para iniciar sus servicios regulares en Argentina.

Esta decisión administrativa, formalizada este miércoles mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 42/2025, transforma en realidad operativa la planificación logística que la compañía asiática había adelantado meses atrás en sus sistemas globales de distribución.

Con fecha de inicio estipulada para el próximo 4 de diciembre, este servicio no es uno más en la pizarra de arribos de Ezeiza (EZE). Representa un hito en la conectividad internacional al establecer el primer enlace comercial regular entre China y Argentina. El itinerario diseñado conecta el hub de Shanghai (PVG) con Buenos Aires, utilizando a Auckland (AKL), en Nueva Zelanda, como escala técnica y comercial imprescindible.

Con información de Clarín y Noticias Argentinas