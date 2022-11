Susto en Entre Ríos: por la crecida del río apareció un yacaré en una pileta

Un yacaré apareció en la piscina de una estancia de la localidad entrerriana de Santa Elena. Luego de ser hallado el ejemplar fue devuelto a la costa del río Paraná.

“Fue toda una sorpresa. El encargado de la pileta me avisó que había una iguana y cuando me arrimé, la iguana resultó ser un yacaré de casi dos metros y estaba en la pileta”, contó el dueño del lugar a El Once. “Es algo que no nos pasó nunca, siendo que tenemos el río pegado a las instalaciones de la estancia», agregó.

«Nos vimos totalmente sorprendidos y agradecemos que no era verano y alguien se metiera temprano a la pileta porque hubiera tenido un sorpresón”, remarcó el dueño del complejo. También confirmó que el yacaré fue devuelto al río. «Venía del río producto de la creciente. Lo dejamos en la costa y solito se fue metiendo al río”, recordó.

Por último, el dueño del complejo recalcó la importancia de devolver los ejemplares a su hábitat natural. «En cautiverio la pasan mal e incluso se mueren”, cerró.