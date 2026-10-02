Cáncer de mama triple negativo: investigadores del Conicet hallaron una vía que podría frenar el crecimiento del tumor

Mónica Vermeulen, líder del trabajo y jefa de laboratorio, con el primer autor del estudio, Ramiro Vázquez, en el Instituto de Medicina Experimental (IMEX, CONICET-Academia Nacional de Medicina). Foto: Conicet.

Un equipo del Conicet logró reducir el crecimiento de este tipo de cáncer en estudios realizados con células y ratones. El hallazgo apunta a bloquear una proteína vinculada al tumor y a mejorar la respuesta del sistema inmunitario. Todavía falta comprobar si el mecanismo funciona en pacientes.

El cáncer de mama no es una única enfermedad. Existen distintos tipos de tumores que pueden comportarse de manera diferente y responder a tratamientos diferentes.

Entre ellos está el cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y que representa aproximadamente entre el 10% y el 15% de todos los cánceres de mama.

Ahora, un equipo de investigadores del Conicet identificó un mecanismo que podría abrir una nueva línea de investigación para combatirlo. En experimentos realizados con células tumorales y ratones, lograron reducir el crecimiento del tumor y aumentar la actividad de algunas células del sistema inmunitario.

El trabajo fue publicado en la revista científica Frontiers in Immunology y fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Experimental (IMEX), dependiente del CONICET y de la Academia Nacional de Medicina.

El hallazgo todavía está lejos de convertirse en un tratamiento. Los resultados son preclínicos, es decir, fueron obtenidos antes de realizar estudios en seres humanos. El próximo paso será determinar si el mismo mecanismo aparece en tumores humanos y si puede ser bloqueado de manera segura.

Qué es el cáncer de mama triple negativo y por qué es más difícil de tratar

Para entender el hallazgo hay que partir de una característica particular de este tipo de cáncer.

Las células de algunos tumores de mama tienen receptores para las hormonas estrógeno y progesterona, o producen en exceso una proteína llamada HER2. Estas características permiten utilizar medicamentos dirigidos específicamente contra esas moléculas.

En el cáncer de mama triple negativo, las células tumorales no tienen receptores para estrógeno ni progesterona y tampoco expresan HER2.

De allí surge su nombre: es «triple negativo» porque da negativo para esos tres marcadores.

“Esta información es fundamental porque estas moléculas pueden actuar como blancos terapéuticos y, por lo tanto, permite seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente”, explicó Ramiro Vázquez, investigador del CONICET y primer autor del estudio.

Al no presentar esos tres blancos, el tratamiento de estos tumores resulta más complejo y los investigadores buscan otras características de las células cancerosas que puedan utilizarse para atacarlas.

La proteína que los investigadores lograron bloquear

El equipo puso la mirada sobre una proteína llamada H4R, que se encuentra en la superficie de las células de algunos tumores de mama triple negativo.

H4R es uno de los cuatro receptores a los que puede unirse la histamina, una molécula que está presente de manera natural en el organismo.

La histamina suele asociarse con las alergias, porque participa en las reacciones alérgicas y en distintos procesos inflamatorios. Pero también cumple otras funciones en el cuerpo, entre ellas algunas relacionadas con el sistema nervioso y la producción de ácido en el estómago.

Para realizar esas funciones, la histamina se une a cuatro tipos de receptores, conocidos como H1R, H2R, H3R y H4R.

Los investigadores se concentraron en este último porque está presente en muchos tumores de mama triple negativo y querían saber qué ocurre cuando se impide que la histamina actúe sobre él.

Qué pasó con los tumores cuando bloquearon H4R

Para estudiar el mecanismo, los investigadores utilizaron células de ratón que funcionan como modelo experimental del cáncer de mama triple negativo.

Primero bloquearon el receptor H4R mediante una sustancia llamada JNJ-7777120, que impide que la histamina se una a ese receptor.

Al hacerlo, observaron que las células tumorales cambiaron su comportamiento.

Por un lado, disminuyó su capacidad para multiplicarse. Por otro, también se redujo su capacidad para desplazarse.

Este segundo aspecto es especialmente relevante porque el desplazamiento de las células cancerosas puede participar en el proceso que permite que un tumor se extienda hacia otras partes del organismo, conocido como metástasis.

Los investigadores también realizaron experimentos en ratones. Administraron el bloqueante de H4R junto con las células tumorales y observaron que, una semana después, los animales tratados habían desarrollado masas tumorales significativamente más pequeñas.

Es uno de los principales resultados del trabajo, aunque debe interpretarse dentro de los límites del modelo experimental utilizado.

Cómo reaccionó el sistema inmunitario

El equipo no observó solamente un efecto directo sobre las células tumorales. También detectó cambios en la respuesta del sistema inmunitario.

En los animales tratados aumentó la producción de interferón gamma, una proteína que funciona como una señal para activar determinadas respuestas de defensa del organismo.

También aumentó la proliferación de los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que participa en la defensa contra infecciones y también puede reconocer y destruir células tumorales.

Los investigadores encontraron, además, una mayor presencia de linfocitos CD8+ dentro del tumor. Estas células tienen capacidad para destruir células cancerosas.

Al mismo tiempo, disminuyó la presencia de TIM-3, una molécula que puede funcionar como marcador de agotamiento de los linfocitos T. Cuando estas células se encuentran agotadas, su capacidad para responder frente al tumor puede verse limitada.

En términos sencillos, los resultados sugieren que bloquear H4R no solamente podría dificultar que las células tumorales crezcan, sino que también podría hacer que el sistema inmunitario tenga una respuesta más activa frente al tumor.

Qué relación hay entre la histamina y el tumor

A partir de estos resultados, los investigadores plantean una hipótesis.

La activación de H4R por parte de la histamina podría favorecer algunas características que ayudan al tumor a crecer y, al mismo tiempo, a evitar la respuesta del sistema inmunitario.

Cuando los investigadores bloquearon ese receptor, observaron el efecto contrario en sus modelos experimentales: las células tumorales proliferaron y migraron menos y hubo una mayor actividad de determinadas células de defensa.

“Esto sugiere que la activación de H4R por la histamina podría favorecer mecanismos que permiten a las células tumorales evadir la respuesta inmunitaria”, señaló Mónica Vermeulen, investigadora del Conicet y líder del trabajo.

Por eso, el receptor H4R aparece como un posible blanco terapéutico, es decir, como una molécula sobre la que eventualmente podría actuarse para intentar combatir el cáncer.

Por qué el hallazgo todavía no puede considerarse un tratamiento

Aunque los resultados son alentadores, los investigadores remarcan que todavía no permiten afirmar que exista un nuevo tratamiento para el cáncer de mama triple negativo.

La investigación se realizó con células tumorales y modelos animales, no con pacientes.

Los modelos experimentales permiten estudiar cómo se comporta una enfermedad y probar posibles estrategias antes de avanzar hacia estudios clínicos, pero un resultado positivo en ratones no garantiza que el mismo efecto se produzca en seres humanos.

Por eso, el siguiente paso será comprobar si el receptor H4R también tiene un papel relevante en muestras humanas de pacientes con cáncer de mama triple negativo.

Después será necesario determinar si es posible bloquearlo de manera efectiva y segura y qué tipo de tratamiento podría utilizarse para hacerlo.

“Son resultados alentadores que requieren estudios adicionales para determinar si pueden reproducirse en muestras humanas de pacientes con cáncer de mama triple negativo y, eventualmente, evaluar cuál sería la forma adecuada y segura de bloquear el receptor H4R”, explicó Vermeulen.

Una línea de investigación que podría extenderse a otros tumores

El interés por H4R no se limita al cáncer de mama.

Los investigadores señalan que la histamina y sus receptores también fueron vinculados con otros tipos de tumores, entre ellos cáncer de colon, páncreas, hígado y ovario, además del melanoma.

Por eso, una de las posibilidades que abre este trabajo es estudiar si el receptor H4R cumple funciones similares en otros tipos de cáncer.

Por ahora, sin embargo, la principal conclusión se mantiene acotada a lo que efectivamente demostraron los experimentos: bloquear H4R produjo cambios en el crecimiento del tumor y en la respuesta inmunitaria en modelos preclínicos de cáncer de mama triple negativo.

La investigación deberá continuar para saber si ese mecanismo también existe en los tumores humanos y, sobre todo, si puede transformarse algún día en una estrategia terapéutica para pacientes.